Selección Mexicana supera a Bolivia en agónico triunfo con anotación de Germán Berterame

Ciudad de México.- Aún sin tener demasiada claridad en el estilo de juego, la Selección Mexicana cerró el 'miniciclo' de enero con un agónico triunfo ante su similar de Bolivia con Germán Berterame como el responsable de la única anotación de la jornada. Con esto, el 'Tricolor' cumplió con otro de sus compromisos que forman parte de su preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Javier Aguirre optó por enviar una alineación prácticamente diferente a la presentada en el duelo anterior, ya que solo el arquero, Raúl Rangel y Marcel Ruiz repitieron en el 11 inicial. El duelo ante los sudamericanos se vio marcado por el fuerte calor que azotó la cancha del Estadio Ramón Tahuichi, ya que se tuvieron que otorgar pausas para la rehidratación por la exigencia que representa jugar bajo las condiciones adversas.

En el inicio del encuentro, la Selección Mexicana tomó el control en el desarrollo del encuentro y estuvo cerca de adelantarse en el marcador, pero 'Charly' Rodríguez terminó errando su disparo. El punto de inflexión para el 'Tricolor' llegó apenas pasada la media hora de juego, pues Israel Reyes tuvo que ser sustituido luego de recibir una dura entrada.

¡Alarmas en el Tri! 🚨 Israel se lesiona en una jugada defensiva y sale del campo 😫

Luego de eso, el combinado mexicano se fue desdibujando y, antes de que llegara el final de la primera mitad, Bolivia pudo anotar el primer gol de la jornada ante un error del 'Tala' Rangel, quien pudo resarcirse y terminó desviando el disparo al córner. La segunda mitad comenzó con la misma tónica, ya que una pifia del arquero mexicano abrió la oportunidad al equipo local, pero el disparo de Tonino Melgar se terminó estrellando con el poste.

Por pasajes, el encuentro se tornó ríspido, ya que se tuvieron varios conatos de peleas que terminaron sin llegar a más, aunque algunos elementos de ambos equipos terminaron siendo amonestados. En el minuto 68 llegó el único gol del día; Germán Berterame aprovechó un balón suelto dentro del área boliviana tras un mal rechace del arquero rival.

¡Goool de México!



Berterame aprovecha el mal rebote del arquero y abre el marcador en el juego#MásAcciónMásDiversión #MiSelecciónAzteca

¡Goool de México!

Berterame aprovecha el mal rebote del arquero y abre el marcador en el juego

Lo más destacable de esta gira de preparación es que la Selección Mexicana pudo ligar un par de encuentros con victoria, poniendo fin a una racha de 200 días sin alcanzar algún triunfo. El 'Tricolor' regresará a las actividades en un amistoso contra Islandia, programado para el 25 de febrero.

#Deportes | Otro más: Selección Mexicana sostendrá amistoso contra Islandia como preparación para el Mundial 2026 🇲🇽⚽🇮🇸

