Baja sensible para Venezuela en el Clásico Mundial: Su máxima figura en la MLB se baja del barco

Houston, Estados Unidos.- La selección de Venezuela se perfila como uno de los equipos a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol de este año, debido a la gran cantidad de peloteros que tienen en la MLB, pero para esta edición, los de la 'vinotinto' no podrán contar con su mayor representante: José Altuve.

Según el portal de las Grandes Ligas, el veterano de los Houston Astros ha decidido no participar en el evento internacional a solicitud de su escuadra en el Big Show. Altuve habría afirmado que le gustaría jugar en el Clásico con la selección de Venezuela, dirigida por Omar López, a quien conoce desde hace años, pero los de la Liga Americana prefieren que permanezca durante los entrenamientos de primavera y se prepare para la temporada.

El mandamás en el banquillo del país sudamericano comentó en las juntas invernales del mes pasado que, de jugar con Venezuela, Altuve sería el segunda base titular y batearía de tercero en el orden ofensivo, pero ahora con este nuevo aviso, López deberá buscar otras opciones.

La postura del combinado de Texas, para que el pelotero no represente a su país, se debe a la lesión que sufrió mientras jugaba el torneo del 2023. En esa ocasión, el 'Pequeño gigante' se fracturó el pulgar derecho tras recibir un pelotazo en cuartos de final ante los Estados Unidos y fue sometido a una cirugía, lo que lo dejó fuera de más de 40 compromisos en la MLB.

Por otra parte, José Altuve estuvo lidiando con molestias en el pie derecho en la recta final de la campaña anterior y fue en noviembre cuando se sometió a un procedimiento para removerle líquido a una herida entre el cuarto y quinto dedos del pie, por lo que no estará al 100 por ciento para competir en el torneo internacional.

A su vez, el manager Omar López declaró el mes pasado que una lesión como la que sufrió Altuve en el Clásico también podría haber ocurrido en los entrenamientos de Grandes Ligas, pero los Houston Astros no quieren correr riesgos con su principal estrella.

Altuve cuenta con 36 años de edad, ha construido un historial rumbo al Salón de la Fama, pues lo ha ganado todo: tres títulos de bateo, el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017, dos campeonatos de la Serie Mundial, siete Bates de Plata y nueve selecciones al All-Star Game de la MLB.

