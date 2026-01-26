Cimarrones de Sonora no baja el ritmo en Liga Premier; iguala ante los Mineros en Fresnillo

Fresnillo, Zacatecas.- Los Cimarrones de Sonora se mantienen encendidos en la actual temporada de la Liga Premier (Tercera División) del futbol mexicano, pues este fin de semana lograron sumar puntos en su visita al siempre complicado estadio Carlos Vega Villalba, de Fresnillo. Los de Hermosillo vinieron de atrás para rescatar el empate 2-2 ante los Mineros, en un partido correspondiente a la fecha 16.

El juego fue vibrante desde el arranque, donde el conjunto local tomó ventaja rápida apenas al minuto uno. Randy Rios fue el protagonista, sorprendiendo con un disparo de media cancha al arquero Manuel Fimbres para el 1-0 en el marcador. Sin embargo, eso no fue todo, ya que a los cuatro minutos, Mineros amplió el marcador.

uD83DuDC0F Un juego lleno de emoción uD83DuDE4C? pic.twitter.com/qhS1nxvGA3 — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) January 26, 2026

Couper Flores finalizó una jugada colectiva con disparo colocado al poste para el 2-0 y hacer gritar las gradas. Afortunadamente para los visitantes, reaccionaron a la media hora del primer tiempo con un remate de Pablo Molina que acortó distancia antes del descanso.

Para los segundos 45 minutos del partido, los sonorenses adelantaron líneas en búsqueda del empate y dio resultados vía penalti cobrado por Raúl Beltrán al 71'; sin embargo, posterior al gol, el silbante le mostró tarjeta roja por un choque con el arquero durante el festejo.

Pese a la inferioridad numérica, Cimarrones de Sonora logró mantener el resultado para rescatar la igualada. Tras el empate en el tiempo regular, los de la capital del estado se quedaron con el punto extra al vencer 6-5 a Mineros de Fresnillo para llegar a 35 unidades en el certamen. El próximo partido de los sonorenses será cuando reciban a Guerreros de Autlán en la jornada 17, misma que comenzará el viernes 30 de enero a las 19:00 horas en Hermosillo.

Cabe destacar que los Cimarrones de Sonora son uno de los mejores equipos de la actual temporada; hasta el momento marchan en el segundo lugar de la tabla general, solamente abajo de los Alacranes de Durango, que tienen una amplia ventaja de 46 puntos en 16 partidos ya disputados.

Así se ve la tabla tras la Jornada 16 uD83DuDCAAuD83DuDCCB#AquíEstamos #LaTabla pic.twitter.com/nJCRuiDj1u — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) January 26, 2026

Fuente: Tribuna el Yaqui