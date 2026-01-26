Futbolista de Cruz Azul tendría todo encaminado para volver al futbol europeo con este equipo

Ciudad de México.- Las negociaciones entre Cruz Azul y el PAOK de Grecia por el fichaje del lateral derecho mexicano, Jorge Sánchez, han registrado avances significativos en los últimos días y podría significar el regreso del seleccionado nacional al futbol europeo. El interés del equipo griego se ha concretado con ofertas formales presentadas a la directiva cementera, quien no se planteaba la salida del jugador para este mercado de transferencias invernal.

De acuerdo con un reporte del reportero Adrián Esparza Oteo, una de las fuentes más confiables en cuanto el entorno de La Máquina se refiere, la negociación avanzó favorablemente durante el fin de semana y recalcó que al futbolista de 28 años le seduce la posibilidad de volver al Viejo Continente. Hay que recordar que Sánchez jugó en el Ajax de Países Bajos y en el Porto de Portugal, dos clubes emblemáticos en sus respectivos países y en toda Europa.

En un inicio, la directiva celeste, encabezada por Iván Alonso, rechazó un par de propuestas realizadas por el cuadro helénico, una de las cuales se habría tratado de un préstamo y la otra una oferta cercana a los 3.5 millones de dólares. Fuentes especializadas, como el insider Ike Carrera, han revelado que el PAOK mejoró su oferta en días recientes, lo que ha llevado a la directiva de Cruz Azul a reevaluar la posibilidad de dejar salir al defensor mexicano.

JORGE SÁNCHEZ - PAOK



- Este fin de semana avanzaron las negociaciones entre Cruz Azul y PAOK, se espera en las próximas horas una nueva oferta.



- Jorge feliz en el equipo pero ilusionado con la posibilidad de volver a Europa. @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/O1qY9UhmGd — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) January 26, 2026

Aunque la intención de la Dirección Deportiva se mantiene en no darle salida al jugador, el conjunto originario de Salónica se acerca cada vez más a las pretensiones económicas, tanto del club como las del futbolista. Según medios deportivos, el seleccionado nacional ve con buenos ojos una posible transferencia definitiva, ya que esto le podría permitir estar en la lista definitiva de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Una posible llegada al futbol de Grecia representaría una oportunidad importante de competir en una liga con mayor visibilidad internacional, lo que es vital en sus aspiraciones para consolidarse en la Selección Mexicana, en donde tiene competencia directa en la figura de jugadores como Israel Reyes, Kevin Álvarez y Julián Araujo. Para el PAOK, equipo en el que también milita Giorgos Giakoumakis, la contratación de Jorge Sánchez sería una prioridad.

Fuentes: PAOK ya se acercó a las pretensiones del jugador en lo personal y, tras dos propuestas previas (préstamo y una oferta cercana a 3.5 MDD), intensifica la negociación con una estructura mejorada para Cruz Azul: porcentaje de una venta futura + bonos por rendimiento.



En… https://t.co/GDo2sfXBUT pic.twitter.com/58N6ukHOJG — Carrerismo (@ikecarrera) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui