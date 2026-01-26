Jalisco espera por el último invitado para arrancar la Serie del Caribe 2026

Ciudad de México.- Después de que Charros de Jalisco barrieran a los Tomateros de Culiacán en la Serie Final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) para alzarse con el bicampeonato y definir su lugar como México Rojo, sólo falta conocer al monarca de la República Dominicana para completar el cupo de invitados a la próxima Serie del Caribe.

Charros, al igual que Tomateros y México Verde, se suman a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y a los Federales de Chiriquí de Panamá como los equipos que tienen su lugar asegurado para la justa que arranca este domingo 1 de febrero en el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Charros serán México Rojo en la justa caribeña

El único representante que aún falta por conocer es el de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), donde los Toros del Este acortaron distancia en la serie final ante los Leones del Escogido, con una dramática victoria de 3-2 el pasado domingo para colocarse 1-2 en el compromiso pactado al mejor de siete encuentros. El cuarto encuentro estaba programado para este lunes por la noche.

A entrenar

Y mientras que en Jalisco todavía continúa el festejo por la obtención del campeonato de Charros, en la Isla del Encanto los Cangrejeros arrancaron este lunes con sus entrenamientos con sesiones programadas en el estadio Roberto Clemente Walker de la ciudad de Carolina.

Puerto Rico ya se prepara para disputar el torneo

La preparación del equipo boricua incluirá tres juegos de fogueo antes del viaje a México, donde el conjunto puertorriqueño buscará llegar en óptimas condiciones al torneo. La plantilla combina profundidad en el cuadro interior, solidez en los jardines y un amplio cuerpo de lanzadores, con el objetivo de competir desde el primer día, cuando Puerto Rico haga su debut el 1 de febrero frente a los Tomateros.

De igual manera, en Panamá, los Federales se preparan para enfrentar esta competencia, centrando su atención principalmente en el pitcheo, tanto abridor como de relevo, buscando que este pueda marcar la diferencia frente a las potencias del Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui