Jessica Pegula le pone fin al efímero reinado de Madison Keys en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Jessica Pegula selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia, tras imponerse a su compatriota, la también estadounidense Madison Keys, por 6-3 y 6-4 en la cuarta ronda del cuadro femenino, en duelo disputado en la Rod Laver Arena.

Con su victoria, Pegula se aseguró una cita en los cuartos de final contra Amanda Anisimova, otro enfrentamiento completamente estadounidense. Sus victorias en la cuarta ronda del Día 9 significan que cuatro estadounidenses han alcanzado los octavos de final del individual femenino en Australia por primera vez desde 2001, cuando Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport lograron avanzar. De igual manera, es la primera ocasión en la que los seis primeros cabezas de serie en individuales femenino y masculino se clasifican para los últimos ocho de un torneo de Grand Slam en la Era Open.

"Es una pena que un estadounidense tenga que quedar eliminado en cuartos de final", dijo Anisimova. Pegula, cabeza de serie número 6, tuvo una opinión algo diferente: "Al menos uno de nosotros pasará y creo que eso es genial para el tenis americano. Sí, ha sido una locura lo bien que lo están haciendo las mujeres y cuántas chicas de las mejores clasificaciones hay. Simplemente me alegra formar parte de esa conversación".

Pegula y Anisimova avanzaron un día después de que Coco Gauff e Iva Jovic, de 18 años, se ganaran su puesto en el otro lado del cuadro. La victoria de Pegula por 6-3, 6-4 en el Rod Laver Arena puso fin a la primera defensa del título de Grand Slam de Keys en una parte difícil del cuadro.

Por su parte, Anisimova, subcampeona en los dos últimos Grand Slam en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, avanzó 7-6 (4), 6-4 sobre Wang Xinyu cuando la temperatura empezó a subir en Melbourne Park y los organizadores activaron la política de estrés térmico que permitió descansos adicionales para refrigerarse.

La sembrada número 2, Iga Swiatek, continuó su búsqueda de completar un Grand Slam en su carrera con una victoria por 6-0, 6-3 sobre la clasificada en casa Maddison Inglis, dejando poco que celebrar a la afición del centro de la pista en la festividad nacional del Día de Australia. Swiatek se enfrentará a la número 5, Elena Rybakina, subcampeona detrás de Aryna Sabalenka aquí en 2023.

