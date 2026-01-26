Jezreel Corrales quiere arruinar la fiesta de Pedro Peñuñuri en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Será el 21 de febrero cuando el cajemense Pedro Peñuñuri tenga su primera gran prueba de fuego en su carrera, al enfrentarse al excampeón del mundo Jezreel 'El Invisible' Corrales en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón.

Aunque el jovencito sonorense se proyecta como favorito, debido a que peleará ante su gente, Corrales no se achica y confía en sus capacidades para imponer condiciones en Sonora, tierra a la que visitará por primera vez en sus más de 10 años como boxeador profesional.

Voy a mostrar mi jerarquía venciendo en México a Peñuñuri; se equivocaron en elegirme como sinodal porque soy un peleador difícil, muy duro para un niño de 20 años", declaró en entrevista para los medios nacionales e internacionales.

El ídolo cajemense Pedro Peñúñuri tendrá una batalla de grueso calibre el próximo sábado 21 de febrero en Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, donde se medirá con el ex…

Experiencia

La contienda será en la división de los ligeros, peso donde el canalero venció en dos oportunidades a domicilio a Takashi Uchiyama por el título mundial. Pero además de ser ya excampeón del mundo, Corrales se ha medido ante lo mejor de la división, registrando notables contiendas contra: Alberto Machado, Chris Colbert y el mexicano Robinson Castellanos, con quien perdió su corona.

Por otra parte, Corrales, de 34 años de edad, sabe que una victoria ante Pedrito, de 20 años de edad, lo podría poner de nuevo en el radar y soñar con convertirse en doble monarca, lo que lo posicionaría como uno de los mejores pugilistas panameños de los últimos años.

A su vez, el pelear fuera de casa no es algo que asuste a Jezreel 'El Invisible' Corrales, ya que ha subido al ring a intercambiar metralla en diferentes latitudes del mundo como Japón, Rusia, España, Costa Rica y en múltiples ocasiones en Estados Unidos.

Además de la pelea estelar entre Pedro Peñuñuri y el excampeón del mundo, igualmente en la cartelera verán actividad destacados boxeadores de la región como los hermanos Cota; Alejandro y Marco, además de la estrella en ascenso en 'Guantes Rosas', 'La Cobrita' Martínez.

Con apenas 20 años, y cualidades innegables, el cajemense Pedro Peñúñuri firmó un acuerdo contractual con Latin KO Promotions.

La función será transmitida a nivel nacional por Canal 5, mientras que también podrá ser vista internacionalmente a través de la plataforma de VIX. Carlos Águilar, Marco Antonio Barrera y 'La Barbie' Juárez serían los encargados de narrar este gran cartel de boxeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui