La selección mayor varonil de softbol apostará por el talento de Sonora para el Panamericano

Hermosillo, Sonora.- Una vez más queda demostrado que Sonora es potencia en softbol, pues este lunes 26 de enero, se dio a conocer la convocatoria de la selección mayor varonil que participará en el Campeonato Panamericano y siete peloteros de la entidad estarán viendo actividad.

El décimo tercer torneo internacional ya tiene fecha; se realizará del 21 al 28 de febrero en Montería, Colombia, donde México, junto a Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Canadá, son de los países candidatos a subir al podio y cosechar una valiosa medalla.

#Softbol uD83EuDD4E



uD83CuDFC6 Sonora completó el “doblete” en el Campeonato Nacional de Softbol Varonil Sub14 y Sub17, al conquistar de forma invicta los cetros de las dos categorías en Monterrey, Nuevo León.



La info ?? https://t.co/fMLFAdv0jU#SonDeportes uD83DuDD25uD83DuDC51 pic.twitter.com/ob9eHeVvVs — Sondeportes (@sondeportes) January 20, 2026

La legión sonorense está comandada por los lanzadores Carlos Parra González y José Manuel Contreras, mismos que ya cuentan con gran experiencia como pitchers en eventos de carácter internacional; además, están presupuestados para que sean el 1-2 en el rol de abridores del equipo mexicano.

A ellos se suman cinco peloteros de posición, quienes, de igual manera, cuentan con un destacado trayecto portando la camiseta tricolor en torneos internacionales: los infielders David Díaz, Manuel Zepeda y Junior Flores, además de los receptores Christian Alejandro del Valle y Ernesto Sánchez.

En total son 17 jugadores los que viajarán a Colombia para representar a México en el torneo. Los otros diez que fueron convocados son: Jesús René Cardona, Yahir Yerena, Édgar López, Jesús Cardona Bustamante, Óscar Vázquez, Jordan Solorio, Abelardo Peñuelas, Alan Osuna, Luis Rodríguez Valdez y Rubén Delgadillo.

Cabe destacar que en el Campeonato Panamericano de Softbol de Mayores saltarán al campo 13 naciones en busca del cetro encabezadas por el campeón Argentina, que ganó oro en el 2024, y el subcampeón Venezuela; asimismo estarán República Dominicana, el anfitrión Colombia, México, Aruba, Canadá, Cuba, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Perú y Puerto Rico.

¡HISTÓRICO BRONCE! uD83EuDD4EuD83EuDD49uD83CuDDF2uD83CuDDFD



La selección nacional femenil gana el tercer lugar de la Final de la Copa Mundial de Softbol Sub-18 @WBSC 2025 en Oklahoma, Estados Unidos al derrotar 4-2 a China.



uD83DuDC49 Es la primera medalla que México logra en una Copa Mundial femenil de este deporte. pic.twitter.com/dfrYB8kPDo — CONADE (@conadeoficial) October 1, 2025

Hay que recordar que la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol informó hace unas semanas que habrá siete boletos disponibles para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como seis a los Juegos Panamericanos Lima Perú y cinco más rumbo a la fase de grupos de la Copa del Mundo de Softbol, ambas competencias a efectuarse en el 2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui