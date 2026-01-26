Luego del fichaje caído de Miguel Borja, Cruz Azul pone los ojos en este goleador del América

Ciudad de México.- Después de no concretar la contratación del colombiano Miguel Borja, la directiva de Cruz Azul se mantiene en la búsqueda de un nuevo '9' para complementar su ataque, el cual quedó mermado con la baja de Ángel Sepúlveda, quien fichó con Chivas de Guadalajara. Tal parece que en medio de una lluvia de candidatos, el equipo celeste ha puesto los ojos en el mexicano Henry Martin, actual futbolista del Club América.

De acuerdo con información recabada por MARCA México, el nombre del yucateco se encuentra en carpeta de La Máquina Cementera para reforzar su ofensiva y, a pesar de las constantes lesiones que lo han mantenido alejado mucho tiempo de las canchas, la posible llegada de 'La Bomba' agradaría en el entorno cruzazulino. Cabe recordar que Miguel Borja, quien tenía todo acordado con el conjunto capitalino, se despidió del equipo la semana pasada.

La inscripción de 'El Colibrí' no se pudo concretar por un tema con los cupos de No Formado en México (NFM), ya que la salida del polaco Mateusz Bougsz al Houston Dynamo se retrasó, motivo por el cual el delantero sudamericano le notificó a la directiva que aceptó uno oferta proveniente de Medio Oriente, más específicamente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que volvieron al mercado para buscar a un nuevo goleador.

De acuerdo a información de @Pulimau, Cruz Azul contemplaría a Henry Martín como su próximo '9', esto ante la salida de Ángel Sepúlveda y el fichaje caído de Miguel Borja.

La directiva encabezada por el director deportivo, Iván Alonso, ha estado sondeando nuevas opciones y, ante la imposibilidad momentánea de buscar fuera de México porque no han liberado un cupo de extranjero, están buscando en la Liga MX y Henry Martin podría ser la opción que más le agrada a Nicolás Larcamón, según lo que revela la citada fuente. No obstante, con la eminente salida de Bougsz, Cruz Azul podría ir al mercado extranjero en búsqueda de otras alternativas.

A pesar de su larga ausencia del terreno de juego, Henry Martin sigue siendo uno de los símbolos americanistas de los últimos años, capitán y referente del equipo que logró el tricampeonato bajo la gestión de André Jardine. Además de registrar más de 100 goles desde que se puso la camiseta azulcrema, aunque su posible llegada a Cruz Azul siguen siendo especulaciones por el momento.

¿Es el 9 que necesita la Noria?

Fuente: Tribuna del Yaqui