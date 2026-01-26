MLB: José Ramírez acepta firmar extensión de contrato y será un Guardian de por vida

Cleveland, Estados Unidos.- José Ramírez tiene bien claro que la lealtad vale más que el dinero; esto después de firmar una extensión de contrato que prácticamente sellaría el resto de su carrera en MLB con el equipo de los Cleveland Guardians. De acuerdo con varias fuentes, el antesalista All-Star y finalista al MVP de la Liga Americana habría llegado a un acuerdo por siete años y 175 millones de dólares, alargando su estadía que abarca 13 años con la novena del joven circuito de la Gran Carpa.

El dominicano de 33 años tenía contrato hasta la temporada 2028. Le quedaban tres años y 69 millones de dólares en el contrato que firmó en 2022, pero ahora promediará 25 millones en los próximos siete años. El acuerdo también incluye una cláusula de no intercambio y bonificaciones relacionadas con su resultado en la votación para el MVP. Ramírez ha terminado entre los cinco primeros seis veces. Fue tercero el año pasado y quinto en 2024.

José Ramírez and the Guardians have agreed on a new seven-year extension worth $175 million, a source confirmed to ESPN. pic.twitter.com/FydOWHzmeo — SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2026

Desde que Ramírez fue llamado a las Grandes Ligas en 2013, Cleveland ha llegado a la postemporada ocho veces, incluyendo una derrota en siete partidos contra los Chicago Cubs en la Serie Mundial de 2016. Los Guardians han ganado la AL Central en las dos últimas temporadas.

El dominicano ha jugado toda su carrera con Cleveland

La campaña pasada, Ramírez se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en alcanzar al menos 250 jonrones y 250 bases y solo el segundo bateador ambidiestro, uniéndose a Carlos Beltrán (435 jonrones, 312 bases robadas). Llega a 2026 con 285 jonrones y 287 bases robadas. Robin Yount, Craig Biggio y Derek Jeter son los únicos otros jugadores que logran la hazaña de 250-250 con un solo equipo.

También la temporada pasada, el siete veces All-Star de la Liga Americana logró un récord personal de 44 bases robadas y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la MLB con múltiples temporadas de al menos 30 jonrones y 40 robos. Tuvo un promedio de bateo de .283, incluyendo una racha de 21 partidos consecutivos con hit en su carrera del 6 al 28 de mayo. Ramírez también es líder de la franquicia en hits extra base con 726 y 27 partidos con múltiples jonrones. Es segundo en jonrones y carreras impulsadas (949).

Ramírez tuvo una gran campaña en 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui