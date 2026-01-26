Naranjeros de Hermosillo pelea la parte alta de la tabla en la Liga Mexicana de Softbol

Hermosillo, Sonora.- La edición 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) ya comenzó, y el único representante de Sonora, los Naranjeros de Hermosillo, tuvieron una primera semana de actividad esperanzadora. Las de la H iniciaron los primeros cuatro juegos en calidad de visita, dividiendo victorias en cada serie, por lo que se encuentran ubicadas en el top cinco de la tabla general con un récord de dos victorias y par de descalabros.

Gira positiva

Fue el pasado jueves 22 de enero cuando Naranjeros abrió temporada con el pie derecho el torneo, al derrotar a las Bravas de León 11-8 en el estadio Domingo Santana, de Guanajuato. Esa noche, Morgan Smith fue quien se robó los reflectores al destacar en la lomita de los disparos y también brillar con el madero conectando su primer cuadrangular del año en la Liga Mexicana de Softbol.

Posteriormente, el viernes, las de Hermosillo sufrieron su primer descalabro, al no poder apagar la ofensiva de Bravas de León y caer 16-4. Mientras que el sábado el conjunto de Naranjeros Softbol Femenil comenzó su rivalidad con Diablos Rojos del México con victoria, al imponerse por pizarra de 3-2 en el Estadio Alfredo Harp Helú, teniendo a Shiono Oguri como la figura del juego, ya que la japonesa lanzó siete entradas completas, permitió cinco imparables y par de carreras, además otorgó tres pasaportes y abanicó a igual número de oponentes.

A su vez, las sonorenses concluyeron el domingo su segunda serie del rol regular en un duelo donde las de la Ciudad de México se llevaron el triunfo 4-0, por lo que ambas escuadras dividieron triunfos en esta histórica serie, entre dos de las organizaciones más importantes del beisbol nacional.

Lo que se viene

Ahora Naranjeros Softbol Femenil continuará en la gira y el próximo jueves 29 de enero iniciará serie visitando a las Olmecas de Tabasco con Shiono Oguri como lanzadora anunciada para abrir ese duelo. El debut en casa de las hermosillenses será hasta el 4 de febrero, cuando reciban en el Fernando Valenzuela a las Olmecas de Tabasco, en un cruce que ya genera expectativa por parte del aficionado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui