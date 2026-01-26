Sam Darnold será el primer QB de la clase 2018 del Draft en jugar un Super Bowl

Nueva York, Estados Unidos.- Sam Darnold tuvo que esperar ocho años y pasar por cinco equipos, pero al fin será titular en un Super Bowl, antes incluso que Lamar Jackson, Josh Allen y el resto de quarterbacks que participaron de la promoción de 2018 de la NFL.

En la presente campaña, Darnold llevó a los Seattle Seahawks a un récord de 14-3, un título de división, la siembra como primera cabeza de serie y estuvo en su mejor momento en el partido por el campeonato de la NFC el domingo, donde lanzó para 346 yardas y tres touchdowns en la victoria de Seattle por 31-27 sobre Los Angeles Rams. A pesar de una lesión en el oblicuo, completó 25 de 36 pases y no cometió pérdidas de balón.

Etiquetado como un fracaso al principio de su carrera, Darnold seguía siendo cuestionado por la crítica tras su impresionante recuperación. Ahora, está a una victoria de levantar el trofeo Vince Lombardi. Los Seahawks son favoritos por 4 y medio puntos sobre los New England Patriots.

Darnold fue elegido en el puesto número 3 global por los New York Jets en 2018. Baker Mayfield fue el primero en jugar contra los Cleveland Browns. Allen se fue a los Buffalo Bills en el puesto número 7. Los Baltimore Ravens seleccionaron a Jackson con la última elección de la primera ronda en el puesto 32.

En este lapso, Jackson ha ganado dos premios de MVP de la AP NFL y tiene un balance de 0-1 en la final de la AFC. Allen es el actual MVP de la NFL y perdió dos veces contra los Chiefs en la final de la AFC. Mayfield llevó a los Browns a su única victoria en playoffs de este siglo y ha ganado dos títulos de división y un partido de playoffs con los Tampa Bay Buccaneers, su cuarto equipo.

Darnold ha recorrido un largo camino desde que dijo a los entrenadores que estaba "viendo fantasmas" durante una derrota abultada ante los Patriots en su segunda temporada. "Había muchas cosas que no sabía entonces, así que voy a seguir aprendiendo y creciendo en este gran juego", dijo Darnold. "Hay muchas cosas que puedo mejorar incluso hoy. Siento que me he perdido algunos lanzamientos que no debería perderme. Hubo algunas cosas ofensivas que creo que podemos mejorar en el aspecto. Así que siempre buscamos mejorar. Siempre busco mejorar. Esa es la gran parte de este partido: ganas un campeonato de la NFC y ganas partidos durante la temporada, pero siempre hay formas de buscar mejorar".

