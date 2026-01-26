Sepp Blatter apoyaría un boicot de aficionados a la Copa del Mundo en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- Ante el creciente deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa a causa de la política del presidente Donald Trump, crece el llamado a boicotear la próxima Copa del Mundo en territorio estadounidense. Una de las voces que se han sumado a este pedido es la del expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, quien este lunes apoyó un propuesto boicot de los aficionados a partidos del Mundial debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración, tanto en el país como en el extranjero.

Blatter es la última figura internacional del futbol en poner en duda la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Pidió el boicot en una publicación en X que apoyaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

Trump sería el causante de este pedido de boicot

Pieth, un abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión del Comité de Gobernanza Independiente sobre la reforma de la FIFA hace una década. Blatter fue presidente del organismo rector mundial del futbol de 1998 a 2015; dimitió en medio de una investigación por corrupción.

En una reciente entrevista con Der Bund, Pieth dijo: "Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los fans: ¡Aléjate de Estados Unidos! De todas formas, lo verás mejor en la tele. Y al llegar, los aficionados deben esperar que, si no agradan a los oficiales, los pongan directamente en el siguiente vuelo de regreso a casa. Si tienen suerte". Por su parte, en su publicación en X, Blatter citó a Pietha y añadió: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial".

Las principales preocupaciones de la comunidad internacional del futbol sobre Estados Unidos provienen de la postura expansionista de Trump sobre Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas al tratar con migrantes y manifestantes contra la aplicación de la ley migratoria en ciudades estadounidenses, especialmente Minneapolis.

Blatter apoyaría este pedido bloqueo

Fuente: Tribuna del Yaqui