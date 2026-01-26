Todo listo para la celebración del Super Bowl LX y Stafford podría salir de Rams: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 26 de enero de 2026, conoce quiénes serán los dos equipos que se enfrentarán en el próximo Super Bowl LX.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Stafford podría salir de Rams

Tras la reciente derrota en la final de Conferencia, el mariscal de campo Matthew Stafford ha sembrado dudas sobre su permanencia en los Rams. Aunque sigue siendo una pieza clave, el veterano dejó su continuidad en el aire, lo que obliga al equipo a pensar en un posible futuro sin su estrella.

Cambia de horario el partido América vs Necaxa

El partido entre América y Necaxa cambiará de horario para evitar problemas de logística. Debido a que coincide con un concierto de Kanye West, las autoridades decidieron adelantar el juego. Así se busca evitar aglomeraciones excesivas y garantizar que los aficionados lleguen con seguridad.

Seahawks y Patriots van al Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks están de vuelta en el gran escenario de la NFL. Se enfrentarán a los New England Patriots en el Super Bowl LX para definir al nuevo campeón. Este encuentro revive una rivalidad histórica y promete ser una de las finales más emocionantes de los últimos años para los fans.

Fuente: Tribuna del Yaqui