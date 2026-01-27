Al rojo vivo: El Abierto de Australia sufre por una ola de calor récord; se registran casi 50 grados

Melbourne, Australia.- El Abierto de Australia se encuentra en plena efervescencia después de una semana de actividades, pero no son las acciones sobre la cancha las que están elevando la temperatura, sino el intenso calor que azota partes de este país y que ya alcanzó cifras récord.

Este martes, los pueblos rurales de Hopetoun y Walpeup, en el estado de Victoria, registraron máximas preliminares de 48.9 grados Celsius (120 Fahrenheit), que si se confirman durante la noche, superarían récords establecidos en 2009, cuando 173 personas murieron en los devastadores incendios forestales del Sábado Negro en el estado.

With temperatures climbing towards 40C at the Australian Open, play was suspended on the outside courts and all stadium roofs were closed uD83CuDF21?#AusOpen pic.twitter.com/jspGxw1K82 — TNT Sports (@tntsports) January 24, 2026

Afortunadamente, no se reportaron víctimas en la ola de calor del martes, pero las autoridades de Victoria pidieron precaución mientras tres incendios forestales se descontrolaban. Melbourne, la ciudad más grande del estado, también estuvo cerca de su día más caluroso.

Pero quizá en ningún lugar el calor abrasador era más evidente que en Melbourne Park, donde las habituales multitudes que se agolpaban fuera del Abierto de Australia se redujeron a un pueblo fantasma a medida que las temperaturas subían.

Los tenistas tiene que hidratarse continuamente

En el interior del complejo, los organizadores implementaron protocolos de calor extremo, obligando al cierre de los techos retráctiles sobre las arenas principales y al aplazamiento de los partidos en las pistas exteriores descubiertas. Durante los cuartos de final del martes entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic, el último partido jugado bajo un sol abrasador, las jugadoras se pusieron bolsas de hielo en la cabeza y ventiladores portátiles en la cara durante los descansos.

Los fotógrafos que cubrieron el partido recibieron cojines de los organizadores para evitar lesiones por calor cuando se sentaban y cubrían sus cámaras con toallas para evitar que los dispositivos fallaran por el calor o se les quemaran las manos. Los aficionados hacían cola para situarse frente a grandes ventiladores que se ponían en la neblina o buscaban refugio en zonas climatizadas del recinto.

Las multitudes que han acudido al evento, que hasta ahora han registrado días de asistencia récord, bajaron de 50 mil en la sesión diurna del lunes a 21 mil el martes, ya que la gente atendió las advertencias sanitarias de las autoridades y se quedó en casa.

Los aficionados buscan estar cerca de los ventiladores

