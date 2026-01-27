América busca regresar al Estadio Azteca antes del Mundial 2026; Mikel Arriola confirma el proceso

Ciudad de México.- Luego de estar durante más de un año jugando en sedes alternas, las Águilas del América buscarán completar el ansiado regreso al Estadio Azteca, inclusive antes de que dé inicio la Copa del Mundo 2026. Mikel Arriola, presidente de la FMF, confirmó que la directiva de Coapa ya envió su solicitud para ocupar el 'Coloso de Santa Úrsula' y en los próximos días se podría tener la resolución.

En una conferencia de prensa, el encargado de la FMF confirmó que los avances en la remodelación del inmueble van en tiempo y forma, por lo que podrían entregarlo conforme a los planes iniciales. También, confirmó que el América ya envió la solicitud para ocupar el que será bautizado como el Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo 2026.

El reporte del Estadio Azteca es muy positivo; van en tiempo. Lo ha solicitado el club (regresar al estadio); si esto se puede en términos físicos, así será; América es el único que lo ha hecho".

También, informó que, pese a tener las posibilidades de utilizar este recurso y regresar al que ha sido su sede en los últimos torneos, el Cruz Azul ha optado por dejar pasar la oportunidad. 'La Máquina' ha disputado sus partidos de local en diferentes inmuebles como el Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Ciudad Universitaria y el Cuauhtémoc, donde jugarán el Clausura 2026 a pesar de las malas condiciones del césped.

Esto representará el regreso de las Águilas al que ha sido su 'Nido' desde hace varias décadas, el mismo que tuvieron que abandonar en mayo del 2024 para ser sometido a una radical remodelación y recibir su tercera Copa del Mundo. Dicho proceso tendrá un costo que sobrepasará los 3 mil millones de pesos y servirá para mejorar la fachada, palcos, zona de prensa, nuevo enbutacado, instalación de tecnología LED y varias amenidades más.

Si bien aún falta la resolución de la FMF sobre el tema, se especula que el América podría regresar a jugar de local en el Estadio Azteca a partir de la jornada 14 del Clausura 2026, partido que será contra el Cruz Azul. Además de dicho duelo, el conjunto 'azulcrema' podría disputar dos compromisos más del rol regular; siendo estos contra el Toluca en la jornada 15 y, en la 17, recibirían al Atlas.

