Barcelona vs Copenhague; dónde ver EN VIVO al Barça buscando la clasificación en la Champions League

Ciudad de México.- El Barcelona llegará a la última jornada en la primera fase de la Champions League con la clasificación en riesgo, ya que estarán obligados a conseguir el triunfo y verse beneficiados por resultados ajenos para conseguir su boleto directo a los octavos de final. Los dirigidos por Hansi Flick afrontan un panorama muy diferente al de sus rivales, ya que el Copenhague está al borde de la eliminación.

El Barcelona se encuentra en la novena posición, un peldaño por detrás de los que consiguen ingresar de manera directa a las rondas de la eliminación directa; el equipo catalán acumula cuatro triunfos, un empate y dos derrotas luego de las siete jornadas disputadas. El Barça tiene 15 unidades, lo que lo coloca empatado con otros siete equipos, por lo que no le bastará llevarse el triunfo y dependerá de resultados en otras plazas.

En el partido anterior dentro de la Liga de Campeones de la UEFA, el combinado español estuvo de visita por la República Checa para enfrentarse al Slavia Praga, rival que le dificultó el panorama, aunque con el pasar de los minutos, el Barcelona se estableció y consiguió el triunfo. En total, fueron cuatro las anotaciones del conjunto catalán: dos de Fermín López, una de Dani Olmo y Robert Lewandowski selló la victoria.

En contraparte, el Copenhague está ubicado en los puestos que lo dejarían eliminado y, aunque puedan vencer al Barcelona, deberán esperar resultados ajenos para saber si consiguen clasificarse. El conjunto danés está en el puesto 26, luego de haber conseguido dos triunfos, dos empates y tres derrotas, acumulando solo ocho unidades, aunque con una diferencia de goles negativa.

Horarios del Barcelona vs Copenhague

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Miércoles, 28 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TNT Sports

Esta será apenas la tercera ocasión en la que estos equipos se enfrenten y la primera desde la temporada 2010-2011 de la Champions League. Compartiendo el Grupo D de ese año, el Barcelona se llevó el triunfo con marcador de dos por cero en la jornada 3 y en el partido posterior, ambas escuadras finalizaron con un tanto por bando.

