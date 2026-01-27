'Checo' Pérez encabeza la actividad de Cadillac durante los test de pretemporada de la F1 en Barcelona

Ciudad de México.- La Fórmula 1 dio luz verde para la primera actividad oficial del 2026, donde las escuderías se dieron cita en el Circuito de Barcelona-Catalunya para tener las sesiones iniciales de pretemporada. Cadillac fue una de ellas y, mientras Valtteri Bottas fue el primer piloto en salir a pista para el equipo estadounidense, Sergio Pérez tomó el control del monoplaza en el turno vespertino para continuar colectando información.

Bottas llegó a completar más de 33 giros durante el primer día de pruebas y, aunque no fue un número demasiado grande, es significativo para la escudería, ya que está recopilando información para la que será su primera temporada en la categoría. "Al final, hicimos una tanda un poco más larga, así que estos son los primeros pasos para solucionar los problemas y conseguir que todo funcione mejor", comentó el finlandés.

'Checo' tomó el turno vespertino

Pérez Mendoza se subió al monoplaza de Cadillac por la tarde y, de acuerdo a la información extraoficial, fueron 11 giros los completados; la cantidad de vueltas fue menor con respecto a la de su compañero debido a que fue él quien encabezó el primer shakedown del año. 'Checo' también plasmó sus buenas impresiones, aunque destacó que lo valioso es seguir descifrando el monoplaza de cara al inicio de la temporada.

Cabe recordar que los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya se extenderán hasta el viernes, 30 de enero, y cada escudería tiene el derecho a participar en tres de las cinco sesiones y cada una de ellas se puede prolongar hasta 10 horas. Luego de que finalice la actividad en España, se trasladarán hasta Medio Oriente para continuar con las actividades en el Circuito de Bahrein del 11 al 13 y del 18 al 20 de febreo.

En este inter de tiempo, Cadillac tendrá la presentación oficial del livery que usarán durante su primera temporada, la misma que se hará durante el Super Bowl LX, el cual se celebrará en el Levi's Stadium el domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (horario CDMX). La temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio con el Gran Premio de Australia, el próximo sábado 8 de marzo en el Circuito Callejero de Melbourne.

Fuente: Tribuna de Yaqui