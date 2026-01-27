Chivas del Guadalajara tiene una nueva baja; canterano del 'Rebaño' jugará en la Liga Expansión MX

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara son, hasta el momento, el mejor equipo del Clausura 2026 al marchar con un paso invicto luego de las tres jornadas disputadas. Aun con eso, el 'Rebaño Sagrado' podría resentir una baja considerable luego de que Luis Olivas, canterano del conjunto tapatío, fuera anunciado como refuerzo para el Atlante en la Liga Expansión MX.

Olivas, originario de Tepic, Nayarit, comenzó su carrera con el Guadalajara en el 2016, al ser firmado en las categorías inferiores; de manera rápida, se terminó convirtiendo en una de las promesas del equipo, por lo que fue enviado al futbol de Europa. En julio del 2019, se anunció que el defensa central jugaría un año para el CD Tudelaño, club que le beneficiaría en su proceso de formación para luego regresar a México en el 2020.

Su debut en la Primera División llegó en el 2021 y, desde entonces, tenía registrados un total de 46 compromisos en los cuales marcó tres goles y recibió ocho amarillas, además de una roja directa en poco menos de 3 mil 800 minutos. También tuvo un extenso paso por el Tapatío FC y estuvo cedido un año con el Mazatlán.

Muchas felicidades por tu debut en primera división, Luis Olivas uD83DuDD34??



¡Vamos por más! uD83DuDC4AuD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25#CanteraRojiblanca pic.twitter.com/tZfRDkR8xU — CHIVAS (@Chivas) December 4, 2020

Si bien nunca hubo un anuncio oficial, se supo que Luis no entraba en los planes de Gabriel Milito, por lo que el propio jugador habría pedido su salida de la institución de Verde Valle para encontrar un equipo con el que tuviera mayor actividad. Tras varias semanas sin novedades, fue anunciado por el mítico Atlante de la Liga de Expansión MX.

Fue mediante las redes oficiales del 'Potro de Hierro' que se dio el comunicado en el cual se oficializaba la incorporación del defensivo a las filas del equipo en búsqueda de establecerse previo a su regreso al máximo circuito del balompié azteca. Cabe recordar que a partir del Apertura 2026, el Necaxa regresará a la Primera División luego de haber adquirido la franquicia del Mazatlán FC.

Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026.



¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! uD83DuDC0E#SerAtlante #TodosSomosAtlante pic.twitter.com/6IzHN7tsEZ — Atlante FC uD83DuDC0E?? (@Atlante) January 26, 2026

Olivas representó la séptima baja para las Chivas en las últimas semanas, luego de que se anunciara la baja de Javier Hernández y 'Conejo' Brizuela, además de Cade Cowell y Teun Wilke. También tuvieron el adiós de Raúl Martínez, que jugará para el Necaxa, y Alan Mozo, nuevo integrante de Pachuca; en las próximas horas se podría confirmar una baja más luego de que se ha rumorado la firma de Alan Pulido con Rayados del Monterrey.

#Deportes | Alan Pulido estaría cerca de convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey para el Clausura 2026 uD83DuDC64?https://t.co/lmQkmHqMBx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui