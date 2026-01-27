Crece la crisis en el América; Israel Reyes causará baja por lesión sufrida con la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La crisis deportiva que afrontan las Águilas del América en las primeras jornadas del Clausura 2026 se podría agudizar aún más, luego de que se confirmara la lesión de Israel Reyes. El defensa central fue partícipe en la gira de la Selección Mexicana por Sudamérica, aunque no pudo completar el segundo encuentro.

Reyes estuvo considerado en el once titular para el duelo entre el 'Tricolor' y Bolivia, pero no pudo jugar más allá de la media hora; el defensivo intentó cortar un centro, pero al estirar la pierna, terminó cayendo al césped con un dolor puntual en la parte posterior del muslo. Luego de que el cuerpo médico mexicano determinara que no podía continuar en el encuentro, fue retirado de la cancha en camilla y estuvo siendo asistido por el grupo de fisioterapeutas.

Luego de que se concretó el regreso a la CDMX, Israel fue trasladado a una clínica particular para ser sometido a las pruebas pertinentes y determinar la gravedad de su problema. De acuerdo al parte médico publicado por el América durante las primeras horas del martes 27 de enero, se reveló que Israel presentó una doble lesión muscular.

Parte médico El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos".

Así mismo, se reveló que el tiempo de recuperación es incierto y dependerá de manera directa de la reacción y evolución que el jugador presente conforme el tratamiento de rehabilitación vaya avanzando. En primera instancia, el defensa central causará baja del partido contra el Necaxa, correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026; también, su participación está en duda para el compromiso de la Concachampions ante el Olimpia.

Israel había sido uno de los jugadores más sanos en la plantilla de las Águilas, pues su última lesión registrada fue a inicios del 2024, cuando, por un problema muscular, quedó fuera de actividades por un periodo de 10 días. Desde entonces, Reyes había sido uno de los jugadores más utilizados en la plantilla de André Jardine para las diferentes competencias en las que han tenido actividad.

