Cruz Azul rescinde contrato de otro futbolista y todo apunta para que este sea su nuevo equipo

Ciudad de México.- Cruz Azul y el lateral izquierdo uruguayo, Camilo Cándido, habrían llegado a un acuerdo para rescindir su contrato debido a que el futbolista no entraba en los planes actuales de la institución. Según fuentes especializadas, el defensa sudamericano tendría como intención regresar al Nacional de Uruguay y su actual estatus de agente libre podría facilitar su incorporación a uno de los clubes más importantes de su país actual.

Con este movimiento, la directiva cementera libera una ficha salarial y no tendrá inconvenientes en cuanto a los cupos de No Formado en México (NFM) se refiere. Cabe recordar que en los últimos meses, Cándido estuvo a préstamo con Atlético Nacional de Colombia, equipo con el que se coronó en la Copa Colombia y la Superliga Colombia. El jugador de 30 años encontró regularidad y mostró grandes momentos en su etapa con 'El Verde'.

Me dirijo a ustedes con todo el cariño que les tengo para agradecerles por este año lleno de momentos de tristeza y de felicidad que vivimos juntos. Cada experiencia ha sido un aprendizaje, y me llevo mucho de este gran equipo que siempre llevaré en mi corazón. Gracias sinceramente por todo el afecto y la calidez humana que me brindaron durante este tiempo. Gracias, verdolagas. Estarán conmigo siempre", ese fue el mensaje con el que se despidió del equipo verdolaga.

Fuentes: Camilo Cándido deja Cruz Azul. Rescisión de contrato de mutuo acuerdo y fichará con Nacional como agente libre. Su plaza NFM nunca estuvo contemplada y no fue inscrito. pic.twitter.com/sr09DAsbTL — Carrerismo (@ikecarrera) January 27, 2026

A pesar del buen rendimiento que Cándido tuvo en Colombia, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón ha decidido que tiene cubierta esta posición con Rodolfo Rotondi y Omar Campos. Esta baja se une a la del mediocampista polaco, Mateusz Bogusz, quien tiene prácticamente cerrado su traspaso al Houston Dynamo. Estas salidas le permitirán a la directiva tener dos plazas para buscar refuerzos provenientes del extranjero antes del cierre de registros.

De acuerdo con información filtrada por el reportero Adrián Esparza Oteo, una de las fuentes más confiables dentro del entorno de La Máquina, la cúpula celeste, encabezada por Iván Alonso, tiene como prioridad obtener como refuerzos puntuales a un delantero y a un defensa central para ocupar esas dos plazas liberadas de NFM. En cuanto al tema de Cándido, el futbolista priorizaría su llegada al Nacional, en donde jugó de 2021 a 2023.

En caso de que salga Jorge hoy lo más probable es que se la jueguen con Campos a perfil cambiado y Amaury Morales sin ser carrilero nominal. https://t.co/2Y9onR9ctP — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui