De Europa a la Liga de Expansión MX: Defensa mexicano regresa y ficha con el actual campeón

Tampico, Tamaulipas.- La Jaiba Brava hizo oficial la llegada del defensa central mexicano, Antonio Portales, quien viene de tener una experiencia europea con el Dundee United FC de Escocia. El conjunto que dirige Antonio 'Chima' Ruiz recibe a un futbolista con jerarquía en la zaga defensiva, además de una destacada participación en su aventura por la Scottish Premiership, la máxima categoría del futbol profesional escocés.

El jugador de 29 años se formó en la cantera de Rayados de Monterrey y con el paso del tiempo logró ir destacando en las categorías juveniles del club, pero nunca logró consolidarse para encontrar un lugar en el primer equipo. Posteriormente, el defensor encontró su lugar en aquel Atlético de San Luis que logró derrotar al Dorados de Sinaloa dirigido por Diego Armando Maradona, cuando el conjunto potosino formaba parte de la ahora llamada Liga de Expansión MX.

Orgullosamente tampiqueño y con experiencia internacional tras su paso por el Dundee FC de Escocia, 'Toño' regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava", fue el mensaje que escribió el equipo tamaulipeco para dar la bienvenida a su nuevo futbolista.

uD83EuDEE1 ¡Bienvenido a tu casa, Antonio Portales!



?? Orgullosamente tampiqueño y con experiencia internacional tras su paso por el Dundee FC de Escocia, 'Toño' regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava.#YoSoyCeleste uD83DuDC99uD83EuDD80 pic.twitter.com/VNgpv2MS3o — Jaiba Brava (@JaibaBrava_TM) January 27, 2026

A lo largo de su carrera profesional, Portales también deambuló en otros clubes como Alebrijes de Oaxaca y Atlante, con este último también levantó el trofeo de la Liga de Expansión. Finalmente, en el año 2023, el zaguero central cumplió el sueño de jugar en Europa y lo hizo defendiendo los colores del Dundee United, escuadra con la que tuvo la oportunidad de disputar 54 partidos y registrar cinco goles.

Es un sueño cumplido para mí. Desde chavo pisé esta cancha, venía con mis padres a ver al equipo y tengo muy gratos recuerdos. No sabía cuándo ni cómo se iba a dar, pero me siento muy orgulloso de estar en mi casa", declaró Antonio Portales cuando fue presentado oficialmente como jugador de la Jaiba Brava.

¿Qué otros futbolistas mexicanos han jugado en Escocia?

El caso de Portales no es únicos, pues existen otros mexicanos que decidieron probar suerte en el futbol de Escocia como: Efraín Juárez (Celtic FC), Gabriel Rojo de la Vega (Partick Thistle), Carlos 'Gullit' Peña (Rangers FC), Eduardo Herrera (Rangers FC), Diego Pineda (Dundee FC), César Garza (Dundee FC), Víctor 'Chespi' López (Dundee FC) y actualmente el único representante azteca es Julián Araujo (Celtic).

¡DE ESCOCIA A LA LIGA DE EXPANSIÓN!



Antonio Portales cambió al Dundee FC de la liga escocesa por la Jaiba Brava de la ExpansiónMX.



Gente que lo sigue de cerca asegura que Portales decidió no renovar con el Dundee pensando que le llegarían mejores ofertas de clubes europeos,… pic.twitter.com/KAtexyeiv9 — Andre Marín (@andremarinpuig) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui