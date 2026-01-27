Elian Villafañe ya está en la H y prepara el roster de los Rayos de Hermosillo para el arranque del Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- El arranque de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) se encuentra cada vez más cerca; por ende, los equipos ya empiezan a mover sus piezas, como es el caso de los Rayos de Hermosillo, que ya le dieron la bienvenida a su nuevo coach.

El jefe de banquillo del conjunto sonorense, Elian Villafañe, llegó este lunes 26 de enero a la capital del estado, y a horas de su arribo ya entrenó a los primeros jugadores que reportaron con el club que es cuatro veces campeón de la liga de verano de baloncesto y que este año buscará una vez más llenarse de gloria.

La incorporación del estratega argentino forma parte del proyecto deportivo de la organización, que busca dar un golpe de autoridad en el circuito, en el que han clasificado a los playoffs en todas sus temporadas anteriores, llegando además a nueve finales y con cuatro títulos, siendo los mayores referentes en este departamento.

Villafañe no escondió su emoción de asumir este nuevo reto en su carrera profesional, luego de haber sido parte de equipos en otras latitudes, destacando su paso en las ligas de albicelestes. Cabe destacar que Elian refrendó su compromiso por encabezar este proyecto durante varios años, para construir un equipo sólido, competitivo y que represente con orgullo a todos los hermosillenses.

A su vez, la directiva de Rayos aprovechó la llegada del estratega sudamericano para darle la bienvenida a quien dirigirá los destinos del conjunto de Sonora. Este conjunto iniciará su temporada en la serie inaugural, los próximos 20 y 21 de febrero frente a los siempre aguerridos Zonkeys de Tijuana en la Arena Sonora.

Cabe destacar que, hasta el momento, los de Hermosillo son uno de los equipos que más ha movido sus piezas en este mercado de fichajes, anunciando ya a la mayoría de los jugadores con los que verá actividad en la próxima campaña de la Liga Mexicana de Baloncesto.

Jugadores confirmados

Khalil Iverson: Será el capitán, vivirá su cuarta temporada y cuenta con la experiencia de representar a la Selección Nacional de Estados Unidos en 3x3.

Será el capitán, vivirá su cuarta temporada y cuenta con la experiencia de representar a la Selección Nacional de Estados Unidos en 3x3. Justin Witson : Viene de ser figura en Cibacopa, Ecuador y la G League.

: Viene de ser figura en Cibacopa, Ecuador y la G League. Ty Toney: Tiene experiencia en Portugal y Ecuador y se caracteriza por su capacidad anotadora.

Tiene experiencia en Portugal y Ecuador y se caracteriza por su capacidad anotadora. Cameron Gooden: Ha jugado en Inglaterra y su fortaleza es atacar con intensidad y castigar desde la línea de tres puntos.

Ha jugado en Inglaterra y su fortaleza es atacar con intensidad y castigar desde la línea de tres puntos. Terrece Bieshaar: Cuenta con amplia experiencia internacional en Holanda, Chile, España, Austria y Taiwán; además, llega como campeón de la liga chilena.

Cuenta con amplia experiencia internacional en Holanda, Chile, España, Austria y Taiwán; además, llega como campeón de la liga chilena. Kiandre Gaddy: Llega como campeón y MVP de la liga chilena.

Llega como campeón y MVP de la liga chilena. Jorge Benegas: Destaca por su tiro de tres puntos; ha jugado en Argentina y Ecuador.

Destaca por su tiro de tres puntos; ha jugado en Argentina y Ecuador. Sebastián Reynoso: Defendió los colores de Diablos Rojos de México, Apaches de Chihuahua y el equipo de Caborca.

Defendió los colores de Diablos Rojos de México, Apaches de Chihuahua y el equipo de Caborca. Eduardo Mendoza: Exjugador de CETYS y Soles de Mexicali, prospecto mexicano.

Exjugador de CETYS y Soles de Mexicali, prospecto mexicano. Rodrigo Domínguez: Debutó en la G League con Capitanes de CDMX, también con experiencia de Diablos Rojos de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui