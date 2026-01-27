Es oficial: Los Pittsburgh Steelers contratan a Mike McCarthy como entrenador principal

Pittsburgh, Estados Unidos.- El regreso de Mike McCarthy a la NFL como entrenador en jefe es oficial y lo hará con uno de los históricos de la liga, después de anunciarse este martes 27 de enero de 2026 que los Pittsburgh Steelers lo contrataron para hacerse cargo del equipo; esto después de que habían llegado a un acuerdo verbal durante el fin de semana.

Natural de Pittsburgh, McCarthy, de 62 años, sustituye a Mike Tomlin en el cargo. Tomlin dimitió a principios de este mes tras 19 temporadas con los Steelers. El equipo será la tercera parada de McCarthy como entrenador principal en la NFL, después de los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

Steelers President Art Rooney II introduces Mike McCarthy: pic.twitter.com/ezpLNQrtNI — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 27, 2026

Pero más allá de sus raíces con la ciudad, la contratación de McCarthy por parte de Pittsburgh se centró en la posición de mariscal de campo, Aaron Rodgers, a quien McCarthy entrenó en Green Bay y quien los Steelers esperan que continúe con el equipo para la próxima campaña. Tiene un récord en temporada regular de 174-112-2 (.608) en 18 temporadas, 13 con Green Bay y cinco con Dallas. El currículum de McCarthy en postemporada incluye una victoria sobre los Steelers en el Super Bowl tras la temporada 2010.

McCarthy tiene buena relación con Rodgers

"Esta ciudad, esta franquicia y esta base de aficionados significan el mundo para mí, porque Pittsburgh es mi mundo", dijo McCarthy en un comunicado antes de ser presentado el martes por la tarde en las oficinas por el presidente del equipo, Art Rooney II.

McCarthy se hará cargo de un equipo que ha estado en un patrón de espera durante casi una década. Pittsburgh, cuya racha actual de 22 temporadas consecutivas con un balance de .500 o superior es la más larga en la historia de la NFL, no ha ganado un partido de playoffs desde que venció a Kansas City en la ronda divisional en la temporada 2016.

Coach McCarthy on the offensive philosophy: pic.twitter.com/VRzVJ8cGsS — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 27, 2026

Los Steelers terminaron 10-7 y ganaron la AFC Norte esta temporada antes de ser aplastados en casa por los Houston Texans en la primera ronda de los playoffs. Tomlin dimitió al día siguiente, liderando a la franquicia en solo su tercera búsqueda de entrenador desde que contrataron a Chuck Noll en 1969.

Fuente: Tribuna del Yaqui