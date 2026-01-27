FC Juárez vs. Cruz Azul EN VIVO: ¿A qué hora y en dónde VER la Jornada 4 del Clausura 2026?

Ciudad de México.- El Torneo Clausura 2026 se reanuda esta semana tras la doble Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana se enfrentó a Panamá y Bolivia. Uno de los duelos más interesantes de esta Jornada 4 es el FC Juárez vs. Cruz Azul, compromiso que se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ambos equipos llegan con realidades completamente diferentes, pues mientras Bravo busca seguir cosechando puntos, La Máquina necesita mejorar su funcionamiento colectivo y refrendar su posición como candidato al título.

Los pupilos de Nicolás Larcamón llegan a este encuentro con sensaciones positivas luego de sumar dos victorias consecutivas, resultados que les han permitido escalar posiciones y colocarse en la parte alta de la clasificación general. El conjunto cementero recuperó a sus seleccionados nacionales, por lo que puede contar con su plantilla casi completa, lo que representa una buena noticia para el entrenador argentino, ya que Juárez ha representado una plaza complicada para el club en los últimos años.

En su último partido de liga, correspondiente a la Jornada 3 del campeonato, Cruz Azul se midió al Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, cotejo en el que fungió como local administrativo, a pesar de ser la casa de ese rival en turno. El desarrollo del juego se tornó incómodo para la escuadra celeste, la cual no lograba abrir la defensa poblana, quien había sufrido la expulsión de Fernando Mónarrez en el minuto 11. Casi en la recta final, al 78 para ser preciso, José Paradela puso el 1-0 para el triunfo de La Máquina.

Por su parte, los dirigidos por Pedro Caixinha han mostrado signos de competitividad en lo que va del Clausura 2026, ubicándose en zona media de la tabla, más específicamente en el noveno lugar con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En la fecha pasada, el cuadro fronterizo registró un empate 2-2 ante Santos Laguna. Por el lado de Juárez, Rodolfo Pizarro y el panameño José Luis Rodríguez fueron los anotadores de ese encuentro.

Posibles alineaciones FC Juárez vs. Cruz Azul

FC Juárez: Sebastián Jurado, Francisco Javier Nevárez, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Javier Aquino; Denzell García, Homer Martínez, Ricardinho; Madson Monteiro, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; José Paradela, Luka Romero y Gabriel Fernández.

Cuándo, dónde y a qué hora ver FC Juárez vs. Cruz Azul

Día: Viernes 30 de enero de 2026

Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: FOX y FOX One

uD83CuDFDF? La casa se defiende con el corazón.

La tribuna se llena de familia.

La lucha se pinta de verde.

Nos vemos en casa, afición uD83DuDC9AuD83DuDC0E



uD83CuDF9F? https://t.co/oPlCRHkbkH pic.twitter.com/UWkVQ48elW — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 27, 2026

