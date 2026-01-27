FMF solicita a la FIFA un periodo 'extraordinario' para transferencias durante el Clausura 2026

Ciudad de México.- El Clausura 2026 será uno de los torneos más atípicos del balompié mexicano, ya que tendrá varias pausas en su calendario para dar cabida a los juegos de la Selección Mexicana. Ante esta y otras adversidades más, la Federación Mexicana de Futbol planea permitir que los clasificados a la Liguilla puedan tomar refuerzos, aunque esa medida debe ser aprobada por la FIFA.

Este hecho es derivado luego de que se confirmara que la Liguilla del torneo ya en marcha se juegue sin los elementos que estarán considerados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo 2026 con el combinado 'Tricolor'. El inicio de las rondas de eliminación directa interfiere con el calendario de la Selección Mexicana, la cual comenzará su concentración desde inicios de mayo, además de que sostendrá un par de duelos amistosos.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, confirmó que desde la Liga MX ya fue enviada la petición a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para que los equipos puedan tomar refuerzos de los clubes eliminados. "Lo que planteó fue jugar la liga y ya sin seleccionados. Y eso implica que la Selección Nacional mexicana va a tener 73 por ciento más de tiempo que sus competidores concentrados. Todavía jugaremos tres partidos de preparación ya con la selección concentrada en el CAR".

Este tipo de formatos no es algo novedoso en el deporte mexicano, ya que la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) permite que los equipos que vayan avanzando de ronda en la postemporada tomen un refuerzo en caso de que así lo vean necesario o, en su defecto, activar a un jugador que hayan usado durante la campaña.

También, se propuso que los equipos con mayores aportes a la convocatoria de la Selección Mexicana puedan compensar su nivel, usando a sus nueve jugadores extranjeros (no formados en México) a la vez si así lo requirieran. "La regla para la Liguilla va a ser apoyar a los que serían sus seleccionados y a los 18 clubes en general".

Si bien en la última reunión correspondiente a la Asamblea de Dueños de la Liga MX se aprobaron ambas medidas, estas no entrarán en rigor hasta que la FIFA dé el visto bueno y, si el órgano mundial no lo considera pertinente, el resto del torneo se jugará de manera tradicional.

