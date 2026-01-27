Halcones de Obregón participarán en la Cibacup 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa presentó oficialmente la primera edición de la Cibacup 2026, un torneo inédito que promete revolucionar la temporada, en el que los 10 equipos que conforman dicho circuito competirán en un formato corto y emocionante.

Fue el pasado lunes cuando se realizó dicho anuncio y se dio a conocer la estructura del torneo que se jugará a mitad de temporada regular bajo el formato Final Four, con dos grupos de cinco equipos cada uno, donde avanzarán los dos mejores equipos de cada sector.

Directivos del Cibacopa anunciaron el torneo

El Grupo A estará formado por Halcones de Ciudad Obregón, Venados Basketball Mazatlán, Ángeles de Ciudad de México, Rayos de Hermosillo y Ostioneros de Guaymas; mientras que en el B estarán los Zonekys de Tijuana, Caballeros de Culiacán, Pioneros de Los Mochis, Frayles de Guasave y los Toros Laguna.

El sistema de competencia iniciará con una fase de grupos a partir del 20 de febrero, y los dos mejores de cada uno de ellos clasificarán a las semifinales, donde se definirán los mejores dos conjuntos que pelearán por el campeonato. La primera jornada arranca con un par de encuentros: Halcones ante Ostioneros y Pioneros contra Toros.

La actividad del rol regular se cerrará el día 29 de marzo. Esto, luego de haberse disputado los 40 juegos que conforman el calendario. Es importante mencionar que las últimas dos fases (semifinales y final) se llevarán a cabo en La Paz, Baja California Sur, en una fecha que está por definirse.

Leonardo Félix Ruiz destacó que este torneo será un paso importante en el objetivo de que la liga siga creciendo. "Cibacopa tiene más de 40 años y cada vez estamos avanzando más. Ya no se puede decir que es una liga de formación; ya es una liga profesional, es la mexicana de basquetbol. Todos los torneos tienen una copa a mitad de temporada; en la NBA existe y en Europa está la Copa del Rey. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo una primera copa. Creo que va a salir muy bien; cada vez tenemos mejores jugadores y los equipos se fortalecen cada vez más", dijo.

De igual manera, Félix Ruiz también informó que próximamente Cibacopa aumentará en cantidad de equipos, pues podrían unirse hasta tres nuevas organizaciones: "Este año entra el equipo de Torreón con nosotros y próximamente habrá dos o tres equipos más en Cibacopa", agregó.

Halcones estarán en la jornada inicial de la competencia

