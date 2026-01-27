Houston Astros: José Altuve y Carlos Correa no jugarán el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ciudad de México.- A dos meses para que arranque el Clásico Mundial de Beisbol 2026, los jugadores estelares de los Houston Astros, José Altuve y Carlos Correa, anunciaron que no jugarán la justa internacional con sus respectivas lesiones. De acuerdo a lo revelado por los propios jugadores, no encontraron una compañía que les pudiera asegurar su contrato, lo cual los obligará a enfocarse en la actividad de la MLB.

Correa regresó a los Astros en la fecha límite de transacciones en el 2025 y, con la playera de Houston, finalizó el año bateando para .290 de average, con seis cuadrangulares y 21 carreras producidas en los 51 compromisos que tuvo actividad. Carlos tiene un sueldo anual de 31 millones de dólares y el jugar sin tener un seguro pondría en riesgo sus percepciones en caso de sufrir una lesión durante el WBC.

"Es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro", comentó Correa, confirmando que no podrá formar parte de la Selección de Puerto Rico durante el Clásico Mundial. "Estoy definitivamente molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo con anticipación".

Confirmed : Carlos Correa will not play in the WBC per Chandler Rome story b/c of insurance issue tied to his contract. Astros are happy with this outcome along with Jose Altuve opting out as well. Can''t risk injury. Carlos spoke with us last Thur about his training /WBC pic.twitter.com/1f75h6iPXv — Randy McIlvoy (@KPRC2RandyMc) January 27, 2026

Altuve también se baja

José Altuve, quien estaba proyectado para ser el segunda base titular y apoderarse del tercer puesto en el orden con la Selección de Venezuela, ha decidido no participar en el WBC y enfocarse en las actividades con los Astros en Grandes Ligas. Apenas hace un par de días, el jugador había comentado que estaba dentro de sus planes el jugar con su país, aunque desde el club le habían pedido quedarse en el Spring Training.

Esta medida tomada por su equipo es derivada de su participación en el Clásico Mundial del 2023, donde Altuve sufrió una fractura; el venezolano estaba bateando y al recibir un pelotazo en la mano, tuvo que ser sometido a una cirugía y perderse los primeros 43 compromisos de ese año.

En la temporada 2025, Altuve presentó molestias en el pie derecho durante las últimas dos semanas y tuvo que ser sometido a un procedimiento para solventar el dolor entre el cuarto y quinto dedo de dicha extremidad. Jim Crane, dueño de los Astros, les habría pedido a ambos jugadores el concentrarse en el equipo luego de las constantes lesiones que golpearon a Houston en la campaña anterior.

Jose Altuve will not play in the 2026 World Baseball Classic after the Astros requested him not to participate, per @brianmctaggart pic.twitter.com/Nc4wUpuhGf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui