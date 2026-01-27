Leones del Escogido es bicampeón en Dominicana y es el último invitado a la Serie del Caribe

Santo Domingo, República Dominicana.- A tan solo días para que comience la Serie del Caribe 2026, este martes 27 de enero ya se repartió el último boleto para Guadalajara; se trata de los Leones del Escogido, quienes levantaron su decimoctavo campeonato de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Los felinos protagonizaron una final de locura superando a los Toros del Este por marcador de una vuelta por cero, en tan solo cinco compromisos. Con este resultado, los Leones se convierten en bicampeones de la Lidom por primera vez desde las temporadas 2011-12 y 2012-13.

Tal y como era de esperarse, el compromiso fue un verdadero duelo de picheo, con Enny Romero (0-1) viendo actividad en cuatro entradas y un tercio por los subcampeones, donde permitió cinco hits y ponchó a otros dos. Mientras que por los ahora vigentes monarcas, el abridor fue Grant Gavin, quien tiró tres entradas y dos tercios, de un solo hit, dos bases por bolas y un ponche, siendo relevado por Kenny Hernández, quien tiró un tercio de entrada. A su vez, la victoria cargó para Jefry Yan (1-0), que igualmente saltó al terreno de juego como relevista.

¡BICAMPEONES! Los Leones del Escogido repiten como campeones de LIDOM en la temporada 2026. uD83CuDDE9uD83CuDDF4 pic.twitter.com/awF6Qd1FWT — MLB Español (@mlbespanol) January 28, 2026

Los también conocidos como 'melenudos' atacaron en el mismo primer inning; la única rayita del encuentro se dio cuando, con sencillos de Héctor Rodríguez y Erik González, comenzaron la fiesta. Después avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, con rodado de Sócrates Brito; Junior Lake terminaría por remolcar la del triunfo con rodado a tercera.

Ahora, los Toros ponen su récord en finales en tres campeonatos y cuatro derrotas en siete oportunidades, demostrando que también es una de las escuadras a seguir dentro de la siempre competitiva Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Tras el out final que selló el bicampeonato, el terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal se convirtió en el escenario de una ceremonia histórica donde la Copa Banreservas fue entregada formalmente a los Leones del Escogido. El trofeo, símbolo de la gloria en el torneo 2025-26… pic.twitter.com/Eppn5RNBpX — Noticias RNN (@NoticiasRNN) January 28, 2026

Cabe destacar que durante el camino al campeonato, los ahora bimonarcas apostaron por el talento de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que en la ronda de eliminación se reforzaron con dos lanzadores importantes del circuito mexicano; primero con José Urquidy, quien tuvo una campaña dominante con los Venados de Mazatlán, mientras que otro que también vistió de León en este año fue el líder en rescates de la LAMP, Efraín Contreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui