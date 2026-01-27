Los Buffalo Bills ascienden a su coordinador ofensivo Joe Brady a entrenador en jefe

Nueva York, Estados Unidos.- Los Buffalo Bills no tuvieron que ir muy lejos para encontrar a su próximo entrenador, después de anunciar este martes 27 de enero que ascendieron a su coordinador ofensivo, Joe Brady, como su nuevo head coach, en un movimiento que da continuidad a un equipo liderado por Josh Allen, que ha logrado todo menos llegar al Super Bowl. El contrato será por cinco años.

El ascenso de Brady llegó poco más de una semana después de que Sean McDermott fuera despedido tras nueve años en el cargo. Brady, de 36 años, acaba de completar su cuarta temporada en Buffalo y su segunda temporada completa como coordinador. Anteriormente, fue entrenador de quarterbacks antes de hacerse cargo de la ofensiva tras el despido de Ken Dorsey a mitad de la temporada 2023.

We've agreed to terms with Joe Brady on a 5-year contract to become our next head coach! pic.twitter.com/zYiukOSz6g — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 27, 2026

Será algo nuevo para él, ya que en sus ocho temporadas en la NFL nunca ha trabajado como entrenador principal. Brady se abrió camino en la liga con los New Orleans Saints al pasar dos temporadas como asistente ofensivo bajo Sean Payton. Dejó a los Saints para ejercer como coordinador del juego aéreo en el equipo campeón nacional de LSU en 2019. Brady, quien ya era considerado un candidato prometedor a entrenador principal, regresó a la NFL asumiendo el cargo de coordinador ofensivo de los Carolina Panthers antes de ser despedido a finales de la temporada 2021.

El ahora entrenador principal fue el primero en ser entrevistado para el puesto por los Bills en una búsqueda que comenzó el 21 de enero. Además de Buffalo, Brady también realizó entrevistas para otras cinco vacantes en la NFL, incluyendo vacantes aún existentes en Arizona y Las Vegas.

Esta temporada, la ofensiva de los Bills fue cuarta en la NFL en yardas totales y empatada en cuarta posición en anotación. Aunque Buffalo fue superado por un grupo mediocre de receptores, el corredor de cuarto año James Cook terminó con 1.621 yardas por tierra, convirtiéndose en el primer jugador de los Bills en liderar la NFL en yardas terrestres desde O.J. Simpson en 1976. Ahora le toca a Brady ayudar a los Bills a superar el bache en la postemporada.

Brady lleva buena relación con Allen

