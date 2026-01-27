Místico elogia al público de Ciudad Obregón y reconoce que vivió una noche mágica arriba del ring

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 24 de enero será una noche que perdurará por siempre en el sonorense aficionado del pancracio, ya que representó el regreso del último 'boom' de la lucha libre, el 'Príncipe de Plata y Oro' Místico, quien hizo vibrar a los miles de presentes en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, en Ciudad Obregón.

El cartel fue de lujo, ya que la estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se midió ante uno de los rudos más importantes de todos los tiempos, el Último Guerrero, a quien derrotó con su llave especial la 'Mística' a pesar de sufrir severos castigos durante la contienda.

Al finalizar la velada, Místico tomó el micrófono y reconoció a la afición sonorense que se dio cita el pasado sábado, pues añadió que gracias a ellos es que la lucha libre mexicana sigue siendo de las mejores del mundo y, aunque siempre será un lujo para él estelarizar funciones en la Arena México, lo que más lo emociona es poderse presentar en escenarios independientes.

Místico reconoce a la afición

Lo que más importa son las casas independientes y hoy, ustedes hicieron que sea una noche mágica... porque ustedes son lo más importante, no, nada más para el luchador, para la lucha libre en general; por eso el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene años de historia y eso es gracias a todos ustedes", dijo el 'Príncipe de Plata y Oro' en el centro del ring.

Por otra parte, quien también fuera en su momento estrella en WWE, afirmó que siempre intentará dar lo máximo en cada una de las arenas donde se presente debido a que eso es lo que se merece el público mexicano. "Gracias, muchas gracias. Todos, al igual que yo, amamos la lucha libre, y por la lucha libre siempre voy a dar lo mejor en cualquier ring. No me importa dónde sea... Acabo de decir, lo que me importa son todos ustedes".

Cabe destacar que, además de ganarse el aplauso y reconocimiento, tanto Místico como Último Guerrero se llevaron un gesto inolvidable esa noche por parte de los presentes, quienes aventaron monedas y billetes al ring, como incentivo a la imborrable noche que protagonizaron en el Gimnasio Municipal.

Gracias al éxito que se logró ese día, el Consejo Mundial de Lucha Libre informó que volverá a Ciudad Obregón en abril, donde se espera que también las máximas estrellas de la empresa 'Seria y Estable' se entreguen con la afición, tal y como lo hicieron el 'Príncipe de Plata y Oro' y el 'Luchador de Otro nivel'.

Desde su entrada al ring encendió al público

Fuente: Tribuna del Yaqui