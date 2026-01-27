MLB: Freddy Peralta quiere ganar la Serie Mundial con los New York Mets

New York, Estados Unidos.- Sin duda alguna, el refuerzo estrella de los New York Mets para la campaña 2026 de las Grandes Ligas es la incorporación del pitcher estelar Freddy Peralta, quien llega para comandar la rotación abridora del conjunto de la Liga Nacional.

El flamante refuerzo de los de la 'Gran Manzana' ya habló y dijo sentirse orgulloso de llegar a un club, al cual sigue desde que era un niño, debido a que es un aficionado más. "Me siento orgulloso de estar aquí y de ser parte del equipo de los Mets de Nueva York. En primer lugar, yo era fanático de los Mets de Nueva York. Además, estoy muy feliz porque sé que voy a jugar al lado de superestrellas como Soto y otros como Bichette", dijo en entrevista para los medios.

"Number one, I was a fan of the New York Mets"



Freddy Peralta talks about what he's most excited about when it comes to playing in New York: pic.twitter.com/pwpoLjZje7 — SNY (@SNYtv) January 27, 2026

Por otra parte, ya con la llegada de estos grandes nombres al roster de Mets, la obligación primordial para este equipo es ganar la Serie Mundial, título que se les ha negado en los últimos años, a pesar de contar con jugadores de primer nivel y tener una de las nóminas más caras de todo el Big Show.

Va a ser grandioso estar con ellos. Lo que también me hace sentir bien es jugar para Nueva York, donde hay muchos latinos. Ellos nos hacen mejorar. Nos retan a ser mejores cada día, porque nos exigen ganar. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos que ganar para llegar a la Serie Mundial".

Peralta será el estelar en una rotación que también contará con nombres como los de Nolan McLean, Clay Holmes, Manaea y Kodai Senga. Mientras que en el madero figuran estrellas como los de Juan Soto, Francisco Lindor y también el refuerzo Bo Bichette. "Me dijeron que me voy a sentir muy bien en general porque hay muchas cosas en Nueva York que no se ven en otras ciudades. Ya quiero estar allá. Estoy muy emocionado", afirmó.

El dominicano viene de ser figura de los Brewers, escuadra con la que tuvo grandes momentos y en la que también se convirtió en uno de los jugadores a seguir de la afición. Aunque fue el 'as' en el staff de abridores, el pitcher no pudo dar ese extra con los de Milwaukee, quedándose lejos del campeonato.

Freddy Peralta’s career stats with the Brewers:



-162 GS

-70-42 W/L

-931 IP

-1153 K

-3.59 ERA

-1.13 WHIP

-117 ERA+

-14.9 bWAR



One of the best pitchers in team history uD83EuDEE1 pic.twitter.com/1JCXVf58MO — SleeperBrewers (@SleeperBrewers) January 22, 2026

"Es un mercado diferente, una ciudad diferente. Hay muchos más fanáticos, mucha más gente mirando. Siendo honesto, me gusta la competencia que vamos a enfrentar aquí. He estado pendiente, obviamente, por años de lo que significa ser parte de un equipo de un mercado grande. Estoy emocionado de formar parte del equipo", sentenció.

Fuente: Tribuna del Yaqui