Ni tan padre: El mexicano José Urquidy desmiente firma con un equipo de MLB

Ciudad de México.- Después de que en varios medios especializados se diera a conocer la noticia de que el lanzador mexicano José Urquidy decidió frenar su participación en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), tras llegar a un acuerdo con el equipo de los San Diego Padres, el mismo serpentinero salió a desmentir dicha información en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el serpentinero publicó: "Seguimos trabajando en busca del objetivo; anda una noticia que firmé con un equipo, eso es falso, me voy del Escogido por motivos personales. Escogido, campeón hoy", se lee sobre una foto del pelotero, quien aparece en un gimnasio.

La noticia, de acuerdo con los mismos medios, surgió desde la República Dominicana, donde se daba a conocer que el lanzador mexicano decidió frenar su participación en la Lidom, tras llegar a un acuerdo con el equipo de los San Diego Padres, con quienes buscará regresar a MLB esta próxima temporada.

Lo que sí es un hecho es que el serpentinero sinaloense dejó a los Leones del Escogido en plena Serie Final, donde se encontraba jugando como refuerzo, y con los melenudos al frente por 3-1 ante los Toros del Este en busca de la corona y el boleto para representar a su país en la Serie del Caribe 2026, que arranca este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El mazatleco jugó con Leones como refuerzo

Con los Leones, el derecho participó en cinco encuentros, todos como abridor, en los que dejó récord de 1-2, con 16 entradas de labor monticular, en las que admitió 18 imparables y 10 carreras, además de recetar ocho ponches y dejar una efectividad de 4.50, con un WHIP de 1.19.

El porteño también tuvo una pequeña participación en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Venados de Mazatlán, con quien lanzó en seis juegos, dejando marca de 3-1, con una efectividad de 1.09, además de 30 'chocolates' y 21 imparables en 33 innings de trabajo.

Ahora, el mazatleco se enfocará en prepararse para llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos de primavera en caso de conseguir el ansiado contrato con algún equipo, que le permita regresar a la Gran Carpa para esta próxima temporada que arranca el 26 de marzo.

Urquidy participó con los Venados

Fuente: Tribuna del Yaqui