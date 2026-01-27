Real Madrid afrontará la última jornada de la Champions League con cuatro bajas de consideración

Ciudad de México.- El Real Madrid tendrá su último compromiso en la fase de grupos de la Champions League ante el Benfica con la posibilidad de conseguir su pase directo a octavos de final, aunque para dicho compromiso, sufrirá cuatro bajas importantes. Álvaro Arbeloa no podrá contar con varios de sus elementos titulares aunque también, contará con un jugador que causó baja durante el partido anterior del equipo

El regreso más importante en la plantilla del Real Madrid es el de Aurélien Tchouaméni, jugador que se ausentó en el duelo más reciente de LaLiga, correspondiente a la jornada 21 ante el Villarreal. El defensivo francés no pudo ser convocado al enfrentar una suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas, pero ante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA, se espera que sea elegido en el cuadro titular.

#Deportes | Doblete de Kylian Mbappé le da la victoria al Real Madrid sobre el Villarreal y el liderato de LaLiga ??https://t.co/r7UJluaGot — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

La primera ausencia de consideración es la de Trent Alexander-Arnold, jugador que tiene varias semanas en la lista de lesionados y se encuentra en la última fase de recuperación, por lo que pronto podría ser incluido en las convocatorias blancas. Antonio Rüdiger es el segundo elemento que no estará disponible; el alemán sufrió una lesión de rodilla en la Supercopa de España y, aunque ha mejorado, el cuerpo médico le recomendó unos días extras de reposo.

Ferland Mendy y Éder Militao serán las últimas bajas confirmadas, aunque varios medios cercanos al equipo han confirmado que están en los días finales de la rehabilitación y se podría contar con ellos para los siguientes duelos del circuito español. En cambio, para cubrir los huecos de consideración, Arbeloa optó por incluir en la lista a Diego Aguado, Fran González y Jorge Cestero, todos ellos jugadores del Real Madrid Castilla.

El Real Madrid aún no tiene asegurado su boleto para los octavos de final, aunque ello depende de sí mismos; al momento, el conjunto español marcha en el tercer puesto de la clasificación general, por lo que un triunfo lo afirmaría en los duelos de eliminación directa. Si el cuadro 'merengue' sale en empate o con una derrota ante el Benfica, deberá esperar los resultados en otras plazas para definir su clasificación.

#Deportes | Real Madrid aplasta al Mónaco en la Champions League y borra 'fantasmas' en el Santiago Bernabéu ???https://t.co/KpuQaurpMD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui