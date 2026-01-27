Real Madrid vs Benfica EN VIVO; dónde VER la última jornada de la Champions League en México

Ciudad de México.- A pesar de haber acumulado un buen paso durante la primera ronda, el Real Madrid aún no tiene seguro su puesto en la clasificación directa y, dependiendo de sus propios resultados, buscará el boleto que los envíe a los octavos de final de la Champions League. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa han demostrado una mejora en su nivel y viajarán hasta Portugal para enfrentarse contra el Benfica.

Al momento, el Real Madrid se encuentra en el tercer peldaño de la tabla, solo por detrás del Arsenal, que marcha con paso perfecto, además del Bayern Múnich; el equipo español tiene cinco triunfos y un par de derrotas luego de las siete jornadas disputadas, lo que lo deja con 15 unidades. Pese a la igualdad de la tabla, una sola victoria para el conjunto 'merengue' le abrirá el paso hasta los octavos o, de lo contrario, tendrá que esperar a resultados en las otras plazas.

En el duelo anterior de la Champions League, los dirigidos por Arbeloa regresaban al Estadio Santiago Bernabéu y, aunque fueron abucheados en los primeros minutos por la enardecida afición, se terminó convirtiendo en una fiesta de anotaciones. En total, el marcador de seis por uno terminó favoreciendo a los locales con una gran actuación de Kylian Mbappé, que firmó un par de goles, respaldado por Vinicius Junior.

#Deportes | Real Madrid aplasta al Mónaco en la Champions League y borra 'fantasmas' en el Santiago Bernabéu ???https://t.co/KpuQaurpMD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

En contraparte, el Benfica se encuentra con un pie afuera de la competencia, pues está en el peldaño 29 cuando solo se clasifican 24 clubes; el conjunto lusitano solo tiene un par de victorias y cinco derrotas. Aunque puedan alzarse con el triunfo ante el Real Madrid, tendrían que esperar resultados del resto de equipos, aunque solo les alcanzaría para poder acceder a las eliminatorias y de ahí buscar avanzar a los octavos de final.

Horarios del Real Madrid vs Benfica

Estadio: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal

Fecha: Miércoles, 28 de enero

Horarios: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One

Para tan importante duelo, el Real Madrid tendrá que saltar a la cancha con cuatro ausencias considerables, luego de que se confirmara que Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Éder Militao no pudieron completar sus recuperaciones con éxito. La buena noticia para Álvaro Arbeloa será el volver a contar con Aurélien Tchouaméni luego de ausentarse por una suspensión derivada de la acumulación de tarjetas.

Fuente: Tribuna del Yaqui