Respalda Blatter boicot al Mundial, manejará 'Checo' un auto muy diferente: Esto y más en Top 3 Deportes

Firma hijo de Marcelo con el Real Madrid

Enzo, el hijo del exfutbolista Marcelo, firmó su primer contrato como profesional con el Real Madrid. El delantero de 16 años, que nació en Madrid y representa a España a nivel Sub-17, estuvo acompañado de su padre, el jugador más laureado de la historia del conjunto merengue, su madre y su hermano menor Liam al momento de rubricar su primera firma. Los mensajes de ambos en las redes sociales estuvieron también acompañados de varios saludos por parte de compañeros del exdefensor a nivel de club y selección, como Vinícius Júnior, Rodrygo, Lucas Vázquez, Keylor Navas, Jesé Rodríguez y el exguardameta internacional brasileño Júlio César. También lo congratularon otros jugadores de La Fábrica como Thiago Pitarch, Javi Navarro y Gabri Valero, y personalidades como Mina Bonino, Jorgelina Cardoso y el influencer DjMaRiiO.

Manejará 'Checo' un auto muy diferente

Luego de probar su nuevo Cadillac, 'Checo' Pérez aseguró que son radicalmente diferentes a los que manejó del 2001 al 2024. A sus 36 años, 'Checo' encara el reto de desarrollar un monoplaza desde cero con la nueva escudería estadounidense, enfocándose en la adaptación al cambio y la mejora continua, más que en resultados inmediatos. Pérez realizó pruebas en Silverstone y, posteriormente, en Barcelona para verificar sistemas y recopilar datos, completando el trabajo de pretemporada antes del debut oficial.

Respalda Blatter boicot al Mundial

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, respaldó una propuesta de aficionados de boicotear el Mundial de Futbol. Blatter se convierte así en la última figura del fútbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión del torneo. El exdirigente lanzó su llamamiento en una publicación en X en la que apoyaba unas declaraciones de Mark Pieth, realizadas la semana pasada en una entrevista con el diario suizo 'Der Bund'.

