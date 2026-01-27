Se refuerza el bicampeón: Charros de Jalisco define su roster para disputar la Serie del Caribe 2026

Ciudad de México.- Luego de haber barrido a los Tomateros de Culiacán con cuatro victorias consecutivas y asegurar el bicampeonato en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Charros de Jalisco ya tienen la mira en su siguiente objetivo: Serie del Caribe 2026. El conjunto tapatío presentó el roster con el que defenderán el Estadio Panamericano durante el clásico caribeño de febrero.

Durante la Serie del Caribe del 2026, los Charros llevarán el mote de México Rojo, mientras que Culiacán será nombrado como México Verde; esto luego de que se determinara que la LAMP debería llevar un par de equipos representantes. Esto se hizo tras la negativa de Venezuela por participar debido a un cambio de sede de última hora, por lo que los clubes que se disputaron el título del circuito invernal mexicano adquirieron el derecho de asistir a la fiesta caribeña.

Los bicampeones solo sumaron a nueve elementos para disputar el clásico de febrero, destacando el balance en sus incorporaciones, pues la mitad de ellas son jugadores de campo, mientras que el resto son lanzadores. Nombres como el de Juan Carlos Gamboa y Leo Heras, MVP de la LAMP, se unieron al de otros elementos que fueron tomados como refuerzos durante la postemporada.

Roster de México Rojo (Charros) para la Serie del Caribe 2026

Receptores

Santiago Chávez (Yaquis)

Alexis Wilson (Tucson)

Francisco Córdoba

Infielders

Mateo Gil

Michael Wielansky

Willie Calhoun (Naranjeros)

Christopher Gastélum

Reynaldo Rodríguez

Juan Carlos Gamboa (Yaquis)

Connor Hollis

Outfielders

Julián Ornelas

Eric Filia (Cañeros)

Bligh Madris

Leo Heras (Algodoneros)

Billy Hamilton

Lanzadores

Luis Miranda (Cañeros)

Manny Bañuelos

Luis Iván Rodríguez

Ronald Medrano

César Gómez

Mario Meza

Miguel Aguilar

Jeff Ibarra (Algodoneros)

Luis Márquez (Naranjeros)

Matt Foster (Naranjeros)

Jesús Cruz (Águilas)

Trevor Clifton

Gerardo Reyes

¡ESTE ES EL ROSTER DEL CAMPEÓN PARA LA SERIE DEL CARIBE!uD83EuDD20uD83CuDFC6uD83CuDFC6

??Nuestros Charros de Jalisco serán #MéxicoRojouD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD34 y buscaremos el título en Jalisco 2026uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/izhWt4yYV9 — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 27, 2026

Al ser el equipo campeón de la LAMP y anfitrión, Jalisco tendrá preferencia en la programación de los encuentros, ya que todos serán en el horario estelar. México Verde comenzará su participación en la Serie del Caribe 2026, enfrentando a República Dominicana el domingo 1 de febrero a las 19:30 horas (horario CDMX).

El formato de competencia es un Round Robin, es decir, todos los equipos se enfrentarán al resto de participantes al menos una vez en la primera fase del certamen. Los cuatro mejor clasificados avanzarán a una semifinal y el título se definirá el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Panamericano.

¡Anota las fechas! ??uD83CuDFC6



Te compartimos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4CuD83CuDFFB#SerieDelCaribe pic.twitter.com/6HgyBsZ3n3 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui