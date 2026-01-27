Sergio Pérez aseguró que los autos de la F1 2026 son radicalmente distintos: "Será un desafío adaptarse"

Ciudad de México.- La temporada 2026 de la Fórmula 1 estará llena de retos, pues se pondrá en práctica el nuevo reglamento técnico de la FIA, el cual obligó a las escuderías a hacer monoplazas completamente nuevos. Ante estos cambios, Sergio Pérez, piloto mexicano que correrá para Cadillac, comentó que el cambio en el estilo de manejo es radical y considera que es algo totalmente distinto a lo que afrontó en toda su trayectoria.

Pérez Mendoza encabezó las actividades de Cadillac durante el primer test de pretemporada de la F1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya; el mexicano pudo girar con el monoplaza un total de 11 ocasiones, mientras que Valtteri Bottas lo pudo hacer por un tiempo más prolongado. Cabe resaltar que el mexicano vio menos actividad, ya que él fue quien puso el monoplaza por primera ocasión en pista hace una semana.

Luego de las dos experiencias en condiciones de pista reales, 'Checo' destacó que el cambio en el comportamiento del monoplaza es radical, pues no es nada parecido a lo que tuvo bajo su mando desde su llegada a la Fórmula 1 en el 2011. "Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas".

En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera; así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos".

Sobre los problemas que afrontaron en el primer día de pretemporada, el mexicano comentó que el enfrentarse a ese tipo de adversidades en esta etapa es lo mejor que puede ocurrir, ya que les permite la oportunidad de solventarlo antes de que inicie la temporada. "Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo; es mejor que todos los problemas surjan ahora".

Por último, apuntó que la prioridad en este tipo de sesiones es acumular el mayor número de vueltas posibles, pues eso les permite recolectar información valiosa para la escudería y, por eso, no le prestan tanta atención al cronómetro. "Todo ha ido demasiado bien hasta ahora, así que simplemente intentaremos dar tantas vueltas como sea posible, que creo que será la prioridad en los próximos días".

Fuente: Tribuna del Yaqui