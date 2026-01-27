Sonorenses hacen historia y quedan campeones Liga Nacional de Hockey en Francia

Douai, Francia.- Sonora está robándose los reflectores internacionalmente; evidencia de ello es lo que lograron Jorge Gómez y Daniel Castillo, quienes fueron piezas importantes dentro de la cancha para que el Club Douai se quedara con el cetro del torneo de la modalidad de salón de la Liga Nacional 1 de Francia.

Ambos jugadores del estado vieron actividad en la coronación de su equipo que terminó el certamen con marca perfecta, ya que, en los nueve encuentros disputados, ganaron ocho y solamente igualaron uno, para sumar 25 puntos, confirmando al Douai Hockey Club como el nuevo rey del evento, con lo cual el equipo subió a la categoría Élite del país galo.

Cabe destacar que el torneo se celebra cada año en época de invierno, entre noviembre, diciembre y enero, aprovechando la pausa que hace la Liga Nacional Francesa de Hockey sobre Pasto. En el caso del delantero sonorense Jorge Gómez, hizo una gran hazaña al colocarse en el Top 10 entre los goleadores de la edición al conseguir nueve anotaciones.

Un par de jugadores sonorenses de hockey logran Campeonato de sala en liga de Francia. Jorge Gómez y Daniel Castillo guiaron a su equipo, el Club Douai, a coronarse campeón de ese torneo alterno del circuito nacional francés.

Por otra parte, los dos sonorenses son seleccionados nacionales de la categoría mayor y cuentan con un impresionante récord y galardones defendiendo los colores del equipo azteca en eventos internacionales, donde incluso han colaborado para la obtención de medallas.

Por otra parte, en la novena y última jornada de actividades, el equipo de Douai y el Barentin marchaban empatados en la cima con 22 puntos, por lo que la franquicia necesitaba ganar y salió a buscar por lo menos un punto ante el Sco Angers, pero cerraron de manera contundente con un marcador de 5-2 para así asegurar el trofeo sin conocer la derrota (8-1-0).

En total, dentro de la competencia participaron diez escuadras de hockey de sala que encabezó el campeón, Douai (25 puntos), y el subcampeón Barentin, que terminó con tres unidades menos (22). La tabla la completaron Lille (19), SC Abbeville (15), Cauchois (12), ASF Antibes (12), Escaudoeuvres (10), Sco Angers (7), Girondins de Bordeaux (4) y Cor Cannes (3).

🇫🇷🏑 Históricos: Sonorenses Jorge Gómez y Daniel Castillo alzan el título en la Liga Nacional 1 de hockey de salón en #Francia.



Más información: https://t.co/vG3fk7mpos#ProyectoPuente pic.twitter.com/LdSMJT5CUo — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) January 26, 2026

Se espera que, con este desempeño, cada vez sean más los mexicanos y sonorenses que logran trascender fronteras y ven actividad en las mejores ligas del mundo de hockey, un deporte que por muchos años estuvo olvidado en el país, pero que hoy en día empieza a tomar relevancia, por este tipo de jugadores que han puesto la bandera tricolor en lo más alto.

Fuente: Tribuna del Yaqui