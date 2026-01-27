Tomateros de Culiacán presenta su roster para representar a la LAMP en la Serie del Caribe 2026

Ciudad de México.- Aunque solo han pasado unos días desde que sufrieron la dolorosa barrida ante Charros de Jalisco en la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Tomateros de Culiacán presentaron el roster con el que tendrán su participación en la Serie del Caribe 2026. La poderosa lista del equipo guinda cuenta con varios refuerzos que darán mayor profundidad y les permitirá tener un mejor desempeño en el clásico de febrero.

Como ya es sabido, este año, el circuito invernal mexicano tendrá dos equipos que lo representen, debido a la baja de Venezuela y otros países invitados. La LAMP enviará tanto a Charros como a Tomateros, siendo los dos clubes que llegaron a la final de la temporada 2025-2026, siendo Jalisco el equipo México Rojo, mientras que Culiacán usará el distintivo de México Verde.

Roster de México Verde para la Serie del Caribe 2026

Receptores

Juan Uriarte (Cañeros)

Alí Solís

Fernando Flores

Infielders

Luis Verdugo

Joey Meneses

Rodolfo Amador (Cañeros)

Ichiro Cano

Víctor Mendoza (Yaquis)

Jasson Atondo (Naranjeros)

Carlos Sepúlveda (Jaguares)

Outfielders

Allen Córdoba (Yaquis)

Estevan Florial (Águilas)

Fernando Villegas

Yadir Drake (Águilas)

Lanzadores

Rafael Córdova (Algodoneros)

Manny Barreda

David Reyes (Águilas)

Braulio Torres-Pérez (Venados)

David Gutiérrez

Sasagi Sánchez

Norman Elenes (Algodoneros)

Francisco Haro

Odrisamer Despaigne (Yaquis)

Wilmer Ríos (Naranjeros)

Faustino Carrera (Jaguares)

Guadalupe Chávez (Cañeros)

Miguel Vázquez

Anthony Gose

Cabe recordar que la Serie del Caribe 2026, la cual se celebrará en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, comenzará el domingo 1 de febrero y contará con dos duelos diarios, siendo México Rojo el que tenga preferencia en la programación de los partidos, ya que todos sus compromisos serán en horario estelar.

De acuerdo al calendario publicado por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), el formato de juego será un round robin, en el cual todos se enfrentarán a todos al menos en una ocasión. Los cuatro mejor clasificados avanzarán a una ronda semifinal, que se celebrará el viernes 6 de febrero, mientras que la final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 se celebrará el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas (horario CDMX).

