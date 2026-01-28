Águilas del América tendrá tres importantes regresos para la jornada 4 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América están inmersas en una crisis deportiva desde hace varios meses, la cual se fue agudizando con el inicio del Clausura 2026, donde aún no consiguen su primer triunfo. Las buenas noticias para los dirigidos por André Jardine son que tendrán tres regresos de peso, los cuales podrían ayudar para solventar los problemas de ataque que han surgido en el torneo en curso.

La primera reincorporación de peso para el América es la de Henry Martin, jugador que se perdió la mayor parte del torneo anterior por distintas lesiones musculares; luego de estar sometido a rehabilitación, el delantero estaba listo para regresar en la jornada 1 del Clausura 2026, pero un nuevo problema muscular lo marginó de las canchas. La 'Bomba' vio acción en un amistoso que las Águilas tuvieron contra el Atlético Morelia, por lo que es probable que pueda regresar a la actividad oficial este mismo fin de semana.

Alejandro Zendejas es otro de los jugadores que podrá regresar en la siguiente jornada del balompié mexicano; el extremo derecho se perdió gran parte del Apertura 2025 por una lesión sufrida con la selección de los Estados Unidos y, aunque pudo regresar para la última jornada y Liguilla, los problemas musculares persistieron.

Otra de las bajas de consideración que han aquejado a la plantilla del América en las últimas semanas es la de Erick Sánchez; el 'Chiquito' estuvo lidiando con problemas por sobrecarga muscular desde el torneo anterior y, durante la pretemporada del Clausura 2026, el problema se agravó.

Todos ellos volverán a las convocatorias de Jardine de cara a la jornada 4 del Clausura 2026, donde el América ha tenido un desempeño deficiente que lo ha dejado relegado hasta las últimas posiciones. Al momento, las Águilas se encuentran en el peldaño 15, con un par de empates y una derrota, por lo que solo suman dos unidades.

Las deficiencias en ataque son lo que mayor golpeo les ha traído al conjunto de Coapa, ya que no han podido marcar un gol en las tres jornadas que han disputado y, en cambio, han recibido dos tantos. Para intentar resarcir lo mostrado hasta ahora, el América recibirá al Necaxa durante la jornada 4, partido que se celebrará el sábado 31 de enero a las 16:00 horas (horario CDMX).

