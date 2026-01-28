Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes 2: Día, horario y dónde ver EN VIVO el UFC en México

Sydney, Australia.- Este sábado 31 de enero de 2026 se llevará a cabo el UFC 325 en el Qudos Bank Arena en Sydney, Australia, marcando uno de los eventos numerados más atractivos del año dentro de la promotora más importante del mundo en cuanto a las artes marciales mixtas (MMA) se refiere. Esta cartelera será encabezada por la revancha por el cinturón de peso pluma entre el campeón Alexander Volkanovski y Diego Lopes. El combate coestelar será protagonizado por Dan Hooker y Benoit Saint Denis, dos pesos ligeros de alto calibre.

La cartelera estelar también incluye enfrentamientos sumamente llamativos para los aficionados como el Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy, lo que significa una nueva oportunidad para el brasileño en su búsqueda por escalar en el ranking de las 155 libras. También tendrá un choque de pesos pesados entre Tai Tuivasa y Tallison Teixeira. Además se destaca el duelo entre los locales Quillan Salkilld y Jamie Mullarkey, el cual dividirá el apoyo del público que asista al evento.

En lo que respecta al combate estelar, Alexander Volkanovski volverá a vivir una nueva guerra dentro del octágono. El australiano recuperó el cinturón en el UFC 314, venciendo precisamente a Lopes por decisión unánime y poniendo fin a un periodo complicado tras perder frente a Ilia Topuria. Su estilo combina volumen de golpes, técnica y resistencia, lo cual le ha permitido derrotar a rivales de la talla de José Aldo, Max Holloway, Brian Ortega, Chan Sung Jung y Yair Rodríguez.

Por su parte, Diego Lopes ha experimentado un ascenso meteórico dentro de la UFC desde su debut, obteniendo el respeto de propios y extraños por su agresividad y su jiu-jitsu de alto nivel. Después de su derrota ante el mismo Volkanovski, el brasileño se reivindicó con una victoria contundente sobre su compatriota Jean Silva en septiembre de 2025. Esta revancha en UFC 325 representa para Lopes una oportunidad crucial de consolidarse como campeón en las 145 libras.

Cartelera principal del UFC 325

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes (título de la UFC del peso pluma)

Dan Hooker vs Denoit Saint Denis (peso ligero)

Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy (peso ligero)

Tai Tuivasa vs Tallison Teixeira (peso pesado)

Quillan Salkilld vs Rongzhu (peso ligero)

Cartelera preliminar del UFC 325

Junior Tafa vs Billy Elekana (peso semipesado)

Cam Rowston vs Cody Brundage (peso medio)

Jacob Malkoun vs Torrez Finney (peso medio)

Jonathan Micallef vs Oban Elliott (peso wélter)

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 325

Kaan Ofli vs Yizha (peso pluma)

Sangwook Kim vs Dom Mar Fan (peso ligero)

Keiichiro Nakamura vs Sebastian Szalay (peso pluma)

Sulangrangbo vs Lawrence Lui (peso gallo)

Aaron Tau vs Namsrai Batbayar (peso mosca)

Feliz semana de #UFC325 Diego Lopes uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFD irá en busca de la revancha que lo consagre campeón!



El evento comenzará:

uD83CuDDF8uD83CuDDFBuD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDECuD83CuDDF9uD83CuDDEDuD83CuDDF3: 4pm

uD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDEFuD83CuDDF2uD83CuDDF5uD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDE6:: 5pm

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDF5uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDE7uD83CuDDF4uD83CuDDE9uD83CuDDF4: 6pm

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83CuDDE8uD83CuDDF1uD83CuDDF5uD83CuDDFEuD83CuDDE7uD83CuDDF7: 7pm

uD83CuDDEEuD83CuDDE8: 10pm uD83CuDDEAuD83CuDDF8: 11pm



Las estelares 4hs mas tarde ? pic.twitter.com/QDuQQF9xK8 — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) January 26, 2026

Día, hora y dónde ver el UFC 324 en México

Sede : Qudos Bank Arena (Sydney, Australia)

: Qudos Bank Arena (Sydney, Australia) Fecha : Sábado 31 de enero de 2026

: Sábado 31 de enero de 2026 Hora .

. Primeras preliminares: 15:30 horas (tiempo del centro de México)

Preliminares: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera estelar: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Paramount+

Fuente: Tribuna del Yaqui