Barcelona, Arsenal y los clasificados a los octavos de final en la Champions League 2025-2026

Ciudad de México.- Luego de ocho intensas jornadas en la fase de liga de la Champions League 2025-2026, quedaron definidos los equipos que avanzaron de manera directa a los octavos de final del certamen. El Arsenal, líder indiscutido a lo largo de la competencia, encabeza la lista de clasificados, acompañado por clubes de peso como el Barcelona, que logró asegurar su pase en la última fecha.

Los ‘Gunners’ finalizaron en lo más alto de la tabla tras mantener un paso perfecto, con ocho victorias en el mismo número de encuentros y una diferencia de goles de +24, la mejor de toda la fase. Detrás de ellos se ubicó el Bayern Múnich, que cerró su participación con siete triunfos y una sola derrota, quedando a tres unidades del conjunto inglés.

Arsenal become the first team to finish the league phase with a 100% record uD83DuDE24#UCL pic.twitter.com/wcuQqZPEf6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

El tercer puesto fue para el Liverpool, que logró escalar posiciones en la jornada final y terminó con 18 puntos, producto de seis victorias, superando por un margen mínimo a sus perseguidores. El Tottenham completó el top 4 tras recuperarse de un arranque irregular y encadenar resultados positivos que le permitieron meterse entre los mejores ocho.

En la quinta posición apareció el Barcelona, que consiguió su clasificación directa luego de llegar a la última jornada fuera de los puestos privilegiados. Los dirigidos por Hansi Flick golearon 4-1 al Copenhague en su compromiso final, resultado que les permitió escalar varios lugares y evitar la ronda de playoffs.

#Deportes | Barcelona golea al Copenhague y clasifica a los octavos de final en la Champions League ?https://t.co/XlmGM2Naji — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Chelsea, Sporting CP y Manchester City completaron la lista de clasificados directos al finalizar entre el sexto y octavo puesto. Los tres equipos junto con el Barcelona, igualaron con 16 unidades, por lo que la diferencia de goles fue el criterio utilizado para definir el orden final de la tabla.

Por otro lado, clubes que partían como claros candidatos a avanzar sin contratiempos, como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, quedaron fuera de los primeros ocho lugares y deberán disputar la ronda de playoffs en busca de un boleto a los octavos de final. Los cruces de esta instancia se definirán mediante un sorteo que la UEFA llevará a cabo el próximo viernes 30 de diciembre.

#Deportes | Otro fracaso: Real Madrid cae ante el Benfica y tendrá que disputar el playoffs de la Champions League ?https://t.co/1b2stsElOB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui