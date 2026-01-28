Barcelona golea al Copenhague y clasifica a los octavos de final en la Champions League

Ciudad de México.- A pesar de haberse complicado durante toda la primera mitad, el Barcelona pudo imponer su condición de local para vencer al Copenhague y terminar consiguiendo la clasificación directa a los octavos de final en la Champions League. El conjunto español llegaba a la última jornada de la primera fase con riesgo de quedar relegado al repechaje, pero la goleada sobre el equipo danés les permitirá disputar las eliminatorias directas.

Apenas sonó el silbatazo inicial y el Copenhague se lanzó al ataque, necesitando solo cuatro minutos para inaugurar el marcador del Camp Nou; Viktor Daðason recibió un pase filtrado y desde los linderos del área grande, definió de parte interna para poner la pizarra en uno por cero, diferencia que prevaleció durante toda la primera mitad. El Barcelona resintió la ausencia de Pedri, pues no pudo cimentar el mediocampo.

Con la urgencia de comenzar a marcar, el Barça afrontó la parte complementaria usando una táctica más ofensiva, la cual dio frutos apenas al 48' con una jugada vertical que comenzó desde el medio campo. Dani Olmo se complementó con Lamine Yamal, jugador que ingresó al área con el balón y conectó el pase con Robert Lewandowski, quien empujó el balón al arco vacío.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!



Gran asistencia de Lamine Yamal para que Lewandowski firme el empate.@MajolaB@FCBarcelona 1-1 @FCKobenhavn pic.twitter.com/nkOfQqY9vy — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 28, 2026

El empate no bastaba para los locales, quienes continuaron creando oportunidades de peligro y, sobre el minuto 60, pudieron concretar la remontada con un golazo del propio Yamal, en complicidad con un desvío defensivo. Raphinha fue quien puso final a las aspiraciones del Copenhague, marcando el tercer tanto del Barcelona desde los once pasos.

Ya con el resultado en la bolsa, los dirigidos por Hansi Flick bajaron las revoluciones al compromiso, aunque siguieron concretando ataques hasta que llegó el tanto que selló la victoria con una jugada a balón parado. Una falta por el lado izquierdo le otorgó al Barcelona un tiro libre, el cual fue cobrado de manera efectiva por Marcus Rashford para establecer el cuatro por uno definitivo.

Con este resultado, el Barcelona pasó de estar en el puesto nueve a trepar hasta la quinta posición de la Liga de Campeones de la UEFA, lo cual le permitirá librar los playoffs de la misma y concentrar sus esfuerzos en ampliar la ventaja que lo mantiene en el liderato de LaLiga, con el Real Madrid al acecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui