Clausura 2026: Rayados de Monterrey está cerca de firmar a delantero europeo para suplir a Berterame

Ciudad de México.- Ante la inminente salida de Germán Berterame, el cual estaría en los detalles finales para concretar su firma con el Inter de Miami, los Rayados de Monterrey estarían buscando firmar a un nuevo atacante y la información indica que han puesto su mira en Uros Djurdjevic. El delantero naturalizado montenegrino cuenta con una vasta experiencia en el balompié de Europa y actualmente milita con el Atlas.

Berterame hará su partida a la MLS luego de poco menos de tres años con el equipo regiomontano; Jorge Mas, presidente del Inter de Miami, confirmó que habían puesto una oferta en la mesa de Rayados y esperaba que las negociaciones avanzaran a buen puerto. Esta transacción le dejará una derrama económica considerable al Monterrey, la cual tendrá que repartir con el Atlético de Madrid, antiguo club de Germán.

#Deportes | Rayados y Atlético de Madrid se compartirán ganancia millonaria por venta de Germán Berterame ?uD83DuDCB0 https://t.co/bG1syc6dCq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

El periodista Diego Medina informó que la directiva de 'La Pandilla' está analizando una lista de posibles reemplazos para Berterame, la cual es encabezada por Djurdjevic. El atacante de 31 años llegó a la Liga MX en julio del 2024, procedente del Real Sporting, con quien estuvo por cinco temporadas.

Desde su arribo, se ha convertido en uno de los mejores jugadores para el Atlas, con quienes acumula 49 compromisos entre las diferentes competencias (Liga MX y Leagues Cup). En total, tiene 20 anotaciones y cuatro asistencias, con 13 tarjetas amarillas y una roja directa en poco menos de 3 mil 500 minutos.

Aunque todos los informes apuntan a que las negociaciones ya comenzaron, por parte de Rayados aún no se presenta una oferta formal, aunque con la venidera partida de Berterame, se espera que el acuerdo avance sin mayores contratiempos. De acuerdo a lo publicado en el portal Transfermarkt, el valor del atacante del Atlas oscila entre los 5 o 6 millones de dólares.

uD83DuDE31 ¡EL GOLEADOR QUE BUSCAN EN MONTERREY!



uD83DuDD35?? Ante la inminente salida de Germán Berterame de @Rayados, el equipo buscaría llenar su lugar con Uros Djurdjevic.



uD83DuDC40 El jugador rojinegro ha resaltado en su trayectoria en @LigaBBVAMX



uD83DuDCF9 @eliasquijadag con toda la información. pic.twitter.com/61U5NicfoH — POSTA Deportes (@POSTADeportes) January 28, 2026

Aunque Uros encabeza las preferencias para Rayados, otros jugadores han relucido entre las probables firmas, como Rafael Santos Borré o Rafael Navarro. También, se rumoró que Alan Pulido podría incorporarse al Monterrey luego de haber causado baja de las Chivas del Guadalajara.

#Deportes | Alan Pulido estaría cerca de convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey para el Clausura 2026 uD83DuDC64?https://t.co/lmQkmHqMBx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui