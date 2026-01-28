De lujo, los Fabulosos Cadillac presentan el traje con el que correrán en la F1

Ciudad de México.- La F1 se vistió de gala este miércoles 28 de enero de 2026, con la presentación por parte de la escudería Cadillac F1 de los trajes oficiales con los que sus pilotos correrán en su temporada 2026, misma en la que la escudería estadounidense debutará en el Gran Circo.

Como parte de la identidad que pretende crear en su estreno en el máximo circuito del automovilismo mundial, Cadillac presentó una serie de fotografías en las que aparecen sus 'modelos' y pilotos principales, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas durante la temporada.

Make them look, make them remember uD83DuDCA5 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

En dichas gráficas, la escudería estadounidense mostró el mono con el que sus pilotos competirán a lo largo del campeonato, una prenda que refleja elegancia, sobriedad y una clara intención de marcar presencia dentro y fuera de la parrilla. El diseño apuesta por el negro como color dominante, acompañado de tonos en blanco que aportan contraste y refuerzan la imagen premium que la marca busca proyectar en su debut.

Ambos pilotos mostraron sus trajes de carrera

Dicho traje fue desarrollado en colaboración con la firma Tommy Hilfiger, misma con la que ya había trabajado previamente el equipo en la vestimenta que Pérez y Bottas utilizarán en compromisos fuera de pista, como conferencias de prensa y actos promocionales. De acuerdo con la escudería, esta alianza consolida una línea estética coherente entre la ropa institucional y el equipamiento de competencia, un aspecto clave para la narrativa visual del nuevo proyecto deportivo.

En lo que al mono de 'Checo' se refiere, en este destaca un detalle que ya se ha vuelto simbólico para la afición mexicana: el número 11, emblema inseparable del piloto tapatío a lo largo de la mayor parte de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo. Dicho dorsal vuelve a aparecer como elemento central, reforzando la identidad del mexicano en esta su nueva etapa profesional.

En el aspecto deportivo, tanto Pérez como Bottas regresarán a las pistas este jueves 29 y viernes 30 de enero, durante las últimas jornadas de los test de pretemporada en Barcelona-Catalunya, con la mira puesta en el inicio del campeonato el próximo 8 de marzo.

'Checo' aparece con su tradicional número 11

Fuente: Tribuna del Yaqui