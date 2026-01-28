Diego Ramírez queda fuera de las Águilas y Vladimir Guerrero Jr. jugará con Dominicana: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 28 de enero, conoce que Diego Ramírez queda fuera de las Águilas.

Vladimir Guerrero representará a Dominicana

El estelar Vladimir Guerrero Jr. confirmó su participación con el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol de este año. Su presencia refuerza considerablemente al roster dominicano, que busca el campeonato con una de las plantillas más talentosas de la competencia.

Bill Belichick no será elegido al Salón de la Fama

A pesar de sus múltiples trofeos de Super Bowl, Bill Belichick no alcanzó los votos necesarios para entrar al Salón de la Fama en su primer intento. Se comenta que diversos escándalos y temas fuera del campo influyeron en la decisión de los votantes, dejando fuera a una leyenda de la NFL.

Diego Ramírez queda fuera de las Águilas

Diego Ramírez dejó de ser el director deportivo del Club América tras cuatro años en el cargo. La directiva tomó la decisión debido a que no se cumplieron las metas deportivas establecidas desde su llegada en 2021. Las Águilas ahora buscan una nueva estructura para alcanzar sus objetivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui

