El ICE prepara operativos en Levi's Stadium durante el Super Bowl LX: EU anuncia nivel de seguridad SEAR 1

California, Estados Unidos.- El Levi's Stadium de Santa Clara se prepara para recibir el Super Bowl LX entre los Seahawks y los Patriots, pero la atención no está solo en el campo. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha confirmado que realizará operativos en las inmediaciones del estadio para detectar a personas sin documentos legales. Esta medida ha generado una fuerte preocupación entre los aficionados y trabajadores que planean asistir al evento más importante de la NFL.

La postura del gobierno es clara y no prevé concesiones por tratarse de un espectáculo deportivo. Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, declaró a Fox News que: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos". Con estas palabras, las autoridades advierten que los operativos podrían derivar en arrestos masivos, afectando incluso a quienes intenten interferir con la labor de los agentes federales.

Para evitar incidentes, se recomienda a los asistentes extranjeros y residentes portar siempre su documentación original. Entre los papeles indispensables se encuentran la Green Card, el pasaporte con sello de ingreso vigente o el permiso de trabajo. Ante el aumento de revisiones, las clínicas de ayuda legal sugieren que cualquier persona con estatus migratorio regular cargue con sus comprobantes de registro de entrada y salida para demostrar su situación legal de manera inmediata frente a los oficiales de aduanas.

La seguridad de este evento ha sido catalogada con el nivel SEAR 1, la clasificación más alta de protección en Estados Unidos. Esto significa que el Super Bowl LX no solo contará con la presencia de ICE, sino con un despliegue coordinado del Servicio Secreto, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este operativo masivo busca prevenir amenazas terroristas, pero también garantiza un control estricto sobre cada individuo que se acerque al perímetro del estadio en California.

Mientras figuras como Drake Maye y Sam Darnold afinan detalles tácticos, miles de personas deberán extremar precauciones con sus documentos para no empañar su experiencia. La combinación de un evento deportivo de talla mundial con políticas migratorias estrictas marca un precedente en la organización de la NFL, obligando a los fanáticos a estar más informados y preparados que nunca.

