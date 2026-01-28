Fórmula 1: Red Bull podría perderse el resto de la pretemporada en Barcelona por fuerte accidente

Ciudad de México.- Red Bull Racing tuvo actividad limitada durante los primeros días de la pretemporada de la Fórmula 1, luego de que uno de sus pilotos provocara una bandera roja tras impactarse contra las barreras del Circuito de Barcelona-Catalunya. Laurent Mekies, director de la escudería, señaló que la continuidad del equipo en las siguientes sesiones está en duda debido a los daños sufridos por el monoplaza tras el accidente de Isack Hadjar.

Hadjar, nuevo integrante del equipo de las bebidas energéticas, fue el piloto más rápido durante el primer día de pruebas, incluso por delante de su compañero Max Verstappen. Sin embargo, no corrió con la misma suerte en la sesión posterior, cuando salió a pista bajo condiciones de lluvia y perdió el control del auto, impactando la parte trasera contra el muro en la última curva del trazado.

El incidente provocó de inmediato la interrupción de las actividades por más de media hora, mientras el monoplaza era retirado con ayuda de una grúa. Las imágenes difundidas en redes sociales dejaron en evidencia la magnitud del golpe. Ante esta situación, Mekies reconoció que será necesario realizar una revisión exhaustiva del vehículo para determinar si podrá volver a pista en lo que resta de la pretemporada.

La prioridad ahora es evaluar los daños del coche y analizar si tendremos la oportunidad de rodar al día siguiente. Es un proceso que aún nos tomará varias horas".

Sobre lo ocurrido, Mekies evitó responsabilizar al piloto francés, al señalar que las condiciones de la pista eran complicadas y que varios competidores sufrieron despistes durante la jornada. “Las condiciones eran muy difíciles. Es una lástima que haya terminado así, pero forma parte del proceso”, apuntó.

Antes del accidente, Hadjar logró completar 51 vueltas, aspecto que fue destacado por el propio Mekies, quien subrayó la fiabilidad del monoplaza. En total, los dos pilotos de Red Bull acumularon 185 giros en los primeros días de pruebas. “Estamos orgullosos del trabajo realizado en la base, ya que nos permitió contar con un auto con el que realmente pudimos rodar”, concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui