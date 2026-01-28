Hansi Flick advierte que el Barcelona debe de mejorar para alcanzar el título en la Champions League

Ciudad de México.- Pese a que el Barcelona consiguió clasificarse de manera directa a los octavos de final, su entrenador, Hansi Flick, señaló los puntos en los que el equipo debe mejorar si en realidad quieren alcanzar el título de la Champions League. Del mismo modo, el estratega alemán celebró la capacidad de reacción que tuvieron sus jugadores para lograr revertir la deficiencia en el marcador.

El Barcelona recibió al Copenhague en la jornada 8 de la Liga de Campeones de la UEFA y tenían que aspirar al triunfo para meterse entre los ocho mejores, aunque el conjunto danés no les puso un trabajo fácil, ya que Viktor Daðason inauguró el marcador en apenas cuatro minutos. El combinado 'blaugrana' tuvo que esperar hasta la parte complementaria para reaccionar, gracias a los cuatro goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford.

#Deportes | Barcelona golea al Copenhague y clasifica a los octavos de final en la Champions League ?https://t.co/XlmGM2Naji — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 29, 2026

Flick enfocó sus críticas no tanto al resultado, sino a las formas que mostró el Barcelona en el primer tiempo, pues consideró que mostraron deficiencias tanto a la defensiva como en ataque. "No estoy muy contento con mi equipo en el primer tiempo; hemos estado mejor en el segundo. Tenemos que mejorar".

Hemos jugado demasiado por dentro cuando siempre jugamos por fuera, y queríamos ese último pase. En la segunda parte ha sido genial y hemos conseguido cuatro goles fantásticos".

Yamal celebra los días extras de descanso

El acceder directos a las rondas de eliminación le permitirá al Barcelona tener unos días extras libres en el ajetreado calendario del equipo, lo cual fue celebrado por Lamine. "Al final te da la vida descansar. Tener dos partidos menos te deja más tranquilo con este calendario".

El joven delantero fue una parte clave para la remontada del cuadro culé, ya que además de ser artífice de un gol, puso una asistencia, a lo que aseguró que en la Champions League se siente más libre, aunque señaló que también el remontar en este tipo de competencias se vuelve más complicado.

? I'm really happy with the goal and with the victory ?



Lamine Yamal pic.twitter.com/CcGXLjZ5lO — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2026

Por ahora, el Barcelona frenará sus acciones en la Champions League hasta que finalice la ronda de playoffs; los octavos de final se celebrarán entre el 9 y el 11 de marzo con el partido de ida y del 16 al 18 del mismo mes se celebrarán los compromisos de vuelta.

Fuente: Tribuna del Yaqui